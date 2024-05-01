Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявище

У Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Дніпровські метеорологи попереджають про високий (4 класу), а місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, який очікують 2-3 травня.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології у період з 2 по 3 травня на території Дніпра та області оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища: по території Дніпропетровській області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Зокрема надзвичайна пожежна небезпека оголошена у таких містах:

Дніпро

Губиниха

Кривий Ріг

Лошкарівка

Синельникове

Висока пожежна небезпека зберігається у таких населених пунктах:

Павлоград

Комісарівка

Чаплине

Нікополь

У ці дні варто не розпалювати вогонь на природі та не спалювати сухостій.

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