Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявище

Дніпровські метеорологи попереджають про високий (4 класу), а місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, який очікують 2-3 травня.
Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології у період з 2 по 3 травня на території Дніпра та області оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища: по території Дніпропетровській області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.
Зокрема надзвичайна пожежна небезпека оголошена у таких містах:
Висока пожежна небезпека зберігається у таких населених пунктах:
У ці дні варто не розпалювати вогонь на природі та не спалювати сухостій.
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Таке відео поширюють місцеві Telegram-канали.
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