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  • Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявище

Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 16:47
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У Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Новости Днепра про Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявище

Дніпровські метеорологи попереджають про високий (4 класу), а місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, який очікують 2-3 травня.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології у період з 2 по 3 травня на території Дніпра та області оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища: по території Дніпропетровській області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Зокрема надзвичайна пожежна небезпека оголошена у таких містах:

  • Дніпро
  • Губиниха
  • Кривий Ріг 
  • Лошкарівка 
  • Синельникове

Висока пожежна небезпека зберігається у таких населених пунктах:

  • Павлоград 
  • Комісарівка 
  • Чаплине 
  • Нікополь 

Новости Днепра про Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявище

 

У ці дні варто не розпалювати вогонь на природі та не спалювати сухостій. 

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Новости Днепра про Червоний рівень: у Дніпрі та області знову оголосили про небезпечне метеоявищеУкраїнська

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