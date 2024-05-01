У МЗС відтепер “працюватиме” цифрова особа

Це не примха, а вимога воєнного часу.

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Про це повідомили на сайті відомства.

Зазначається, що представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини – української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу. Важливо – консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші, йдеться у повідомленні.

Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини, — сказала представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування — це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Він також додав, що “українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі”.

Важливо зазначити, що Міністерство закордонних справ також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

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