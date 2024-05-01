В МИД теперь будет «работать» цифровое лицо

Это не прихоть, а требование военного времени.

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое будет официально комментировать консульскую информацию для СМИ.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа. Важно — консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши, говорится в сообщении.

Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости, — сказала представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.

Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также передаваться журналистам пресс-службой МИД.

Активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД — это не прихоть, а требование военного времени. Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования — это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Он также добавил, что «украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не сделала ни одна дипломатическая служба в мире».

Важно отметить, что Министерство иностранных дел также предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же самого комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт, видео не считается достоверным.

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