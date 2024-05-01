В МИД теперь будет «работать» цифровое лицо

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое будет официально комментировать консульскую информацию для СМИ.
Об этом сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа. Важно — консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши, говорится в сообщении.
Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости, — сказала представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.
Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также передаваться журналистам пресс-службой МИД.
Активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД — это не прихоть, а требование военного времени. Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования — это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Он также добавил, что «украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не сделала ни одна дипломатическая служба в мире».
Важно отметить, что Министерство иностранных дел также предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же самого комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт, видео не считается достоверным.
Читайте также:
Автор:
Такое видео распространяют местные Telegram-каналы.
Полезная информация!
В апреле глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для военнообязанных…
Произошло это на улице Светлой.
Переползающая дорогу змея спровоцировала небольшую пробку на проспекте Науки.
Уже через несколько дней наступит Пасха, многие захотят пойти в церковь и освятить продукты к праздничному столу. Для некоторых, возможно, это будет первое посещение храма в этот праздник и не все знают, что нужно класть в пасхальную корзину.
В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
В Днепровском районе обнаружили уникальный артефакт.
В Украине стало больше миллионеров.
Такое видео распространяют местные Telegram-каналы.
Полезная информация!
В Днепре сожгли общественный туалет.
В апреле глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для военнообязанных украинцев, которые сейчас находятся заграницей будут приостановлены консульские услуги. В частности, такие люди не смогут получить новый паспорт и другие документы. Это решение возмутило тех, кто находится заграницей и ряд…
Важна любая информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!