У Дніпровському районі археологи знайшли кам’яну стелу, якій понад 3 тисячі років

У Дніпровському районі знайшли унікальний артефакт.

Дніпропетровщина має ще чимало загадок. Час від часу археологи та краєзнавці знаходять нові артефакти.

Кам’яну стелу бронзової доби виявили поблизу селища Солоного, що у Дніпровському районі. Це сталося під час археологічної розвідки.

“І знову Кирило Габор розшукав новий експонат для Солонянського музею! Дякую, друже, за твою працю, за твій внесок в збереження і виявлення предметів археологічної спадщини, та за історико-культурний розвиток громади! Цікава та цінна знахідка під час розвідки – антропоморфна, ціла стела періоду бронзи! Проглядається голова і плечі”, прокоментувала свій допис дослідниця історії Тетяна Латай.

Для довідки: бронзова епоха – культурно-історичний період історії людства, що прийшов на зміну енеоліту (мідному часу) – перехідному періоду після кам’яного віку.

У цей період почали масове виготовлення бронзових знарядь праці та зброї з бронзи. Розвивалося кочове скотарство, писемність, а також започатковувалися перші рабовласницькі держави.