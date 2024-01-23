Власникам яких машин у Дніпрі потрібно пройти техогляд у 2024 році та скільки це коштує

У Верховній Раді України активно обговорюють повернення техогляду для всіх без винятку автомобілів, але поки що рішення ще не прийняте і проходити щорічний техогляд необхідно лише частині автомобілів, що їздять дорогами Дніпра та України.

Журналісти dnepr.info дізнались, кому все ж таки необхідно пройти техогляд, скільки це коштуватиме та які системи авто будуть перевіряти обов’язково.

Кому потрібно пройти техогляд 2024

Так, згідно із Законом України «Про дорожній рух» обов’язковий техогляд мають проходити автобуси та вантажопасажирські авто, таксі, випущені понад два роки тому, вантажівки, якщо їм «виповнився» рік з моменту випуску, а також трактори, спецтранспорт та комерційні машини. Але останні можуть бути звільнені від процедури, якщо експлуатуються не більше 2-х років.

Які документи потрібні для проходження техогляду 2024

При проходженні техогляду водій транспортного засобу повинен мати свій паспорт, техпаспорт на машину, або, якщо їздить за дорученням – саму довіреність і паспорт автовласника. Для юридичних осіб є обов’язковою копія свідоцтва про держреєстрацію.

Скільки коштує техогляд у 2024 році

Вартість техогляду залежить від обсягу авто. Якщо це легковий автомобіль – ціна стартує від 1120 грн, власникам автобуса потрібно розраховувати на суму від 1344, вантажівки – від 1440, для причепа ціна стартує від 1322 грн.

Який штраф за відсутність техогляду 2024

Штраф для власника транспортного засобу за непройдений техогляд становить 340 грн. Якщо після цього він все одно не відвезе машину на проходження ТО і знову буде спійманий – штраф становитиме від 850 до 1,7 тис грн. Втретє може бути застосовано адміністративний арешт.

Які елементи авто перевіряють під час техогляду 2024

Пройти техогляд можна у будь-якому сертифікованому автосервісі у Дніпрі. При його проходженні у транспорта перевіряється скло – лобове, заднє та бічні вікна, а також дзеркала заднього та бокового огляду, фари, прожектори. Перевіряють гальмівну та рульову системи, пневмошини, колеса, кузов, раму осі та захисну систему.

Нагадаємо, вся перевірка має фіксуватись на відеокамеру, а після проведення техогляду водій отримає електронний протокол.

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