Дивна історія дому Браїловського в центрі Дніпра: зниклі власники, комунальні квартири та унікальні сходи (ФОТО)

У центрі Дніпра ще збереглося кілька десятків будинків, збудованих понад сто років тому. «Впізнати» їх можна насамперед за кількістю поверхів – наприкінці XIX та на початку XX століть будинки рідко зводили вище 3-х поверхів, по фасаду – будівлі часто їх сильно декорували, прикрашали візерунками арки вікон та дверей. Частина таких будинків не в кращому стані, частина реконструйована.

Журналісти dnepr.info побували в одному із старовинних будинків, розташованих на вулиці Шевченка у Дніпрі.

За одними даними будівлю було зведено до початку 1900-х років, за іншими – закінчення її будівництва припало на 1910 рік. Належала вона лікареві або адвокату Браїловському, він мав приватну практику. Сказати точно, ким був власник будинку – складно. Але судячи з того, що він мав змогу звести будинок на 3 поверхи – його спеціальність приносила дохід. Але, як свідчать міські легенди, Браїловський прожив у будинку не довго і продав його статському раднику Зенгеру, який теж у ньому довго не прожив і помер від нещасного випадку на полюванні, а дім дістався його дружині.

Жінка здавала тут в оренду кімнати і квартири, а також жила сама, але знову ж таки не дуже довго. У 1917 році вона виїхала з міста і більше її ніхто ніколи не бачив. Сама будівля була націоналізована і перетворена на комунальний будинок. Коли будинок став комуналкою на ньому була багата ліпнина та глазурована плитка, але зараз про це мало нагадує. «Вік» будинку та відношення до нього мешканців дається взнаки.

Після Другої світової війни призначення будинку не змінилося. Він, як і раніше, був комуналкою. Мешканці надбудували собі балкони, прилаштували окремі виходи із кімнат, заклали деякі вікна та двері. Прибудовані до першого поверху веранди – їх робили, щоб збільшити житлову площу, організувати на додатковій території ще одну кімнату чи особисту кухню – обшили пінопластом. Якщо з боку вулиці фасад будинку ще виглядає більш-менш привабливо та цікаво, то з боку двору дохідний будинок колись виглядає не так ефектно, як міг би.

У самому будинку ще збереглися старовинні сходи.

А ще – декоративна плитка на підлозі.

Згодом балкони стали руйнуватися, частина з них сьогодні перебуває в аварійному стані.

Сьогодні у будівлі живуть люди та здаються в оренду офісні приміщення.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: