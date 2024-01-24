Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше

Журналисты dnepr.info вспомнили историю Рыбальской балки и узнали, почему она так называется.
Рыбальская балка в Днепре за все время своего существования несколько раз меняла свое название. Сначала она называлась Кленовый байрак, из-за того, что там росло много деревьев этого вида, после Рыбаковской, а затем Фабричной – поскольку примыкала к Фабричной слободе, где жили рабочие ткацкой фабрики. Поселения в слободе появились во второй половине XIX века. Название Фабричная продержалось до 1910 года, потом она стала Фельфебельской, после – Запорожской и Войцеховской. Сейчас ее снова называют Рыбаковской или Рыбальской.
Балка считается одной из трех крупнейших в городе. В южной ее части находится парк Зеленый гай. Вверху одного из склонов – Тихвинский монастырь.
Рыбальская балка не входила в состав Екатеринослава. До основания города тут селились казаки. Первая слобода тут была организована в 1743 году. Дома стояли хаотично, людей в слободе было не много.
Балки использовали как место, где можно разжиться древесиной для отопления и продажи. Рыбальская балка исключением не была. После того, как большинство деревьев тут было вырублено, балка стала идеальным местом для производства. Тут стали строить кирпичные заводы. Первыми свой завод тут открыли братья Рыбаковы, что и дало балке название. Местные стали называть ее «Рыбаковская» или «Рыбакова», но со временем из-за топонимического казуса и перевода названий с одного языка на другой название трансформировалось в «Рыбальскую».
Завод братьев Рыбаковых был одним из самых крупных в городе. Первые кирпичи вышли с его «конвейера» уже в начале 1800-х годов. Спустя несколько десятков лет в балке работало уже несколько заводов. К 1910 году в балке их было 16. Позже все они были закрытых. На территории заводов люди построили небольшие частные дома. Частично балка осталась незастроенной.
фото: Настя Кот
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