Строительство ТДЦ «Перекресток» в Днепре: что раньше было на его месте (ФОТО)

Архитектура Днепра постоянно меняется, строятся многофункциональные здания, делая город все более современным. Как улицы города выглядели еще 20 лет назад теперь можно узнать только по фото.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел квартал, где сегодня строится огромный торгово-деловой центр.

Ранее на месте, где сейчас идет строительство торгового-делового центра «Перекресток» был просто торговый центр «Кубометр». Особенностью его было то, что магазинчиками служили переоборудованные контейнеры для перевозки грузов. Но в 2020 году ТЦ «Кубометр» прекратил свою работу.

Территорию снова оградили забором и начали строительство первой очереди комплекса «Брама» — многофункционального здания, где смогут размещаться торговые помещение и офисы фирм под названием «Перекресток». Будущее 19 этажное здание будет представлять из себя крытую торговую улицу с большим количество уровней, а при помощи пешеходного моста «Перекресток» в будущем планируют соединить в ТРЦ «Мост-сити».

Ранее на месте торгового комплекса был квартал старых двухэтажных домов. Во времена Екатеринослава это были небольшие доходные дома и гостиницы. В 1920-х годах здания национализировали и превратили в коммуналки.

В них были тесные комнаты, часто отсутствовали удобства. Старые дома стали сносить в начале 2000-х годов.

Долгое время территория где раньше был «Кубометр» стояла обнесенной забором. В 2016 году тут открылся новый ТЦ, который долго не проработал и сейчас тут снова идут строительные работы.

фото В.Путий, блог А. Костюка

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