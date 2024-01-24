Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

Сьогодні 12:52
просмотров

Архітектура Дніпра постійно змінюється, будуються багатофункціональні будівлі, роблячи місто дедалі сучаснішим. Як вулиці міста виглядали ще 20 років тому, тепер можна дізнатися тільки по фото.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав квартал, де сьогодні будується величезний торговельно-діловий центр.

Раніше на місці, де зараз триває будівництво торгово-ділового центру «Перехрестя», був просто торговий центр «Кубометр». Особливістю його було те, що магазинчиками служили переобладнані контейнери для перевезення вантажів. Але 2020 року ТЦ «Кубометр» припинив свою роботу.

Новости Днепра про Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

Територію знову обгородили парканом та розпочали будівництво першої черги комплексу «Брама» – багатофункціональної будівлі, де зможуть розміщуватись торговельні приміщення та офіси фірм під назвою «Перехрестя». Майбутня 19 поверхова будівля являтиме собою криту торгову вулицю з великою кількістю рівнів, а за допомогою пішохідного мосту «Перехрестя» у майбутньому планують з’єднати в ТРЦ «Мост-сіті».

Новости Днепра про Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

Раніше на місці будівельного майданчику торгового комплексу був квартал старих двоповерхових будинків. За часів Катеринослава це були невеликі прибуткові будинки та готелі.

Новости Днепра про Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

У 1920-х роках будівлі націоналізували та перетворили на комуналки. У них були тісні кімнати, часто не було зручності. Старі будинки почали зносити на початку 2000-х років.

Новости Днепра про Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

Довгий час територія, де раніше був «Кубометр», стояла обнесеною парканом. У 2016 році тут відкрився новий ТЦ, який довго не пропрацював і зараз знову йдуть будівельні роботи.

фото В.Путій, блог А. Костюка

 

Читайте також:

Новости Днепра про Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)Українська Новости Днепра про Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грн
Новини Дніпра
Сьогодні 12:13
На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грн

Підприємця з Дніпропетровщини звинувачують у вимагання грошей з батька загиблого…

У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз
Новини Дніпра
Сьогодні 10:42
У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз

У Дніпрі жінка викинула на вулицю цуценя, яке погодилася прихистити.

В Україні зафіксували перші випадки нового субваріанту штаму Омікрон: чи є він вже у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
В Україні зафіксували перші випадки нового субваріанту штаму Омікрон: чи є він вже у Дніпрі

У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму…

На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія за участі “швидкої” та вантажівки
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія за участі “швидкої” та вантажівки

На жаль, є загиблий та постраждалі.

Наверх