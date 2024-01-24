Будівництво ТДЦ «Перехрестя» у Дніпрі: що раніше було на його місці (ФОТО)

Архітектура Дніпра постійно змінюється, будуються багатофункціональні будівлі, роблячи місто дедалі сучаснішим. Як вулиці міста виглядали ще 20 років тому, тепер можна дізнатися тільки по фото.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав квартал, де сьогодні будується величезний торговельно-діловий центр.

Раніше на місці, де зараз триває будівництво торгово-ділового центру «Перехрестя», був просто торговий центр «Кубометр». Особливістю його було те, що магазинчиками служили переобладнані контейнери для перевезення вантажів. Але 2020 року ТЦ «Кубометр» припинив свою роботу.

Територію знову обгородили парканом та розпочали будівництво першої черги комплексу «Брама» – багатофункціональної будівлі, де зможуть розміщуватись торговельні приміщення та офіси фірм під назвою «Перехрестя». Майбутня 19 поверхова будівля являтиме собою криту торгову вулицю з великою кількістю рівнів, а за допомогою пішохідного мосту «Перехрестя» у майбутньому планують з’єднати в ТРЦ «Мост-сіті».

Раніше на місці будівельного майданчику торгового комплексу був квартал старих двоповерхових будинків. За часів Катеринослава це були невеликі прибуткові будинки та готелі.

У 1920-х роках будівлі націоналізували та перетворили на комуналки. У них були тісні кімнати, часто не було зручності. Старі будинки почали зносити на початку 2000-х років.

Довгий час територія, де раніше був «Кубометр», стояла обнесеною парканом. У 2016 році тут відкрився новий ТЦ, який довго не пропрацював і зараз знову йдуть будівельні роботи.

фото В.Путій, блог А. Костюка

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