Квартал старинных «екатерининок» в центре Днепра: как выглядят здания и почему в них десятки дверей (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядят старинные дома на улице Троицкой в Днепре.
Улица Троицкая в Днепре одна из самых старых. Она есть еще на первом генеральном плане города, но активное ее развитие и застройка началась только после 1855 года, когда был построен Свято-Троицкий собор. Тогда же впервые улица получила «официальное» название. Нумерация зданий Троицкой улицы начиналась сразу после здания храма.
Сегодня именно на этой улице сохранился целый квартал старинных доходных домов. В основном все они двухэтажные. В части из них до сих пор живут люди, часть помещений сдается в аренду под офисы и магазины.
В таких домах обычно много входов и выглядит это весьма необычно. У каждого магазина и фирмы есть свой вход.
Также «своя» дверь часто есть у квартир, которые раньше были коммунальными комнатами.
Старинные дома были немного видоизменены, так как в свое время были коммунальными квартирами и для своего удобства жильцы пристраивали балконы, веранды, закладывали окна.
Комнаты в зданиях с высокими потолками, толстыми стенами, а каждый фасад дома – уникальный. Не все возведенные в Екатеринославе дома дожили до нашего времени. Часть просто развалилась от старости и отсутствия ремонта. Некоторым повезло больше, и они не только «дотянули» до 2024 года, но и были отреставрированы.
В них также живут люди и на первых этажах размещаются магазины и офисы.
фото: блог А. Костюка
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