Оккупанты ударили по центру Харькова: известно о 10 раненых

Сегодня враг ударил по центру Харькова, известно о десяти раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр, говорится в сообщении главы ОГА.

Медики оказывают помощь 10 пострадавшим по двум адресам попаданий.

По предварительной информации, оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений. Взрывной волной повреждены окна.

Идет ликвидация последствий, медики оказывают помощь раненым.

Воздушная тревога сейчас также объявлена в Днепре.

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