История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом

Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после – Красноповстанческая и сегодня ее называют «Долгой». Балка известна тем, что в ней до сих пор протекает река Половица и есть приток реки Жабокряч. Это одни из главных городских рек. Раньше Половица текла по центральному проспекту Днепра, но более 150 лет назад была заключена в подземный коллектор.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю Долгой балки в Днепре.

Первое название балки – Боброва, но откуда оно пошло – неясно. Возможно, в 1800-х годах она принадлежала помещику по фамилии Бобров, а возможно тут водились бобры. Балка была настолько длинной, что тянулась от нынешнего Запорожского шоссе до самого Днепра и в своей нижней части долгое время называлась Провалье из-за очень крутых, неприступных склонов, которые вели к центральному холму или Соборной горе. Также местные называли ее Долгой по причине, что она была очень длинной и имела несколько «ответвлений» ведущих от парка Гагарина, улиц Сирко и Гусенко. В ней свое начало берет река Половица и Жабокряч.

Несмотря на то, что реки часто выходили из берегов и затапливали все вокруг в балке Долгой со дня основания города селились люди. Но ее низинную часть активно стали застраивать в середине 1850-х годов. После того, как Половицу заключили в коллектор и спрятали под землю.

В 1870-х годах часть балки засыпали – теперь это территория Кельнского бульвара и прилегающих рядом улиц. Увидеть, насколько длинная и огромная Долгая балка можно проезжая или проходя по эстакаде, ведущей к современной улице Святослава Хороброго – она была проложена в начале прошлого века, тогда же по ней был пущен трамвай.

В свое время в балке находилось несколько кирпичных заводов, а также были жандармские конюшни, что и дало ей название Жандармская. В середине 1920-х ее переименовали в Красноповстанческую.

Балка сегодня считается одной из оползневоопасных частей Днепра. Тут протекает река, много деревьев, можно встретить белок, ежей, ящериц. В конце 2019 года появилась информация, что в Долгой балке планируют построить несколько жилых домов разной этажности – самый высокий должен был быть 22 этажа. В 2021 году там начались подготовительные работы. Возводить дома планируют по обе стороны от эстакады.

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