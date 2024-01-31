Рестораны в Днепре, где можно попробовать блюда разных национальных кухонь: от корейской до еврейской

В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди них есть большое количество заведений, где можно попробовать блюда европейской, украинской и других кухонь. Но таких ресторанов, где представлена только одна определенная кухня – не так уж и много.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ресторанов в Днепре, где можно попробовать различные кухни народов мира.

Португальская кухня

В ресторане Alfama можно попробовать настоящую португальскую Катаплану – это блюдо из морепродуктов, которое готовится в специальной кастрюле – в форме двух раковин, мясное блюдо Пика пау, салаты с морепродуктами и культовый португальский завтрак Франчезина.

В меню представлено большое количество блюд национальной португальской кухни, но также есть сырники, овсянка, супы с томатом и беконом, картошка, колбаски и различные вариации эклеров на десерт. Много блюд с морепродуктами, но те, кто любит мясо также найдут что заказать. Зал ресторана оформлен в теплых тонах, а мебель из темного дерева создает уютную атмосферу. Заведение находится на проспекте Яворницкого, 25.

Итальянская кухня

В ресторане SiSi Italian, что находится на Сичеславской Набережной, 37 подают несколько видов пиццы, равиоли, пасту с грибами, овощами, Карбонару, ризотто и другие традиционные итальянские блюда.

Также тут можно съесть необычные десерты и выпить чашечку итальянского кофе. Изюминкой зала ресторана являются большие люстры, круглые столы и мягкие диваны для больших компаний.

Корейская кухня

Как побывать в корейском метро, не выезжая за пределы центра Днепра? Очень просто – отправиться в кофейню-ресторан Seoul Station. В меню заведения есть паровые корейские булочки с креветками в панировке, салат кимчи, танмуди, национальные блюда пибимпаб, самгак, традиционная корейская лапша в различных вариациях.

Вход в заведение украшен различными графити, а сам зал ресторана оформлен в темных тонах, на стенах есть картины с тиграми, бамбуком и корейскими иероглифами. Заведение расположено на улице Старокозацкой, 17.

Еврейская кухня

Попробовать блюда еврейской кухни можно в ресторане Moshe. Здесь в меню есть фалафель, тхина, кебаб и хумус. Кроме того есть несколько вариаций шакшуки – традиционной еврейской яичницы с добавлением разных овощей, а также чебуреки, шашлыки, хала-бургеры, лафа. Есть отдельные блюда национальной кухни для вегетарианцев.

Интерьер заведения оформлен в спокойных тонах, на стенах висят афиши и старый вентилятор, создавая атмосферу кафе 1980-х годов, ее дополняет легкая мебель и милые подушки на диванчиках. Ресторан израильской кухни находится на улице Сичевых Стрельцов,1.

Азиатская кухня

В меню ресторана-бистро «Каструлька» представлены блюда азиатской кухни, такие как кимчи, грибы муер, битые огурцы, жареный рис с креветками, жареная лапша с кальмарами, телятиной, тофу или бобами. Также тут можно попробовать супы Том Ям в различных вариациях. На десерт в ресторане предлагают «Моти» — сладости из рисовой муки и начинкой на основе кокосовых сливок.

В меню бара есть азиатские крепкие напитки. Для тех, кто предпочитает лимонад в заведении можно попробовать необычные напитки со вкусом огурец-лайм или матча-кокос. Зал оформлен в очень минималистическом стиле. Голые стены и потолок, к которому крепятся черные лампы, а еще зале очень много цветов в горшках. Ресторан-бистро «Каструлька» находится на улице Магдебургского права, 4А.

Американская кухня

В кафе BROOKS eats & drinks можно попробовать различные гамбургеры, бургеры с картошкой-фри и вариации чизкейков. Словом все то, что считается американской кухней. В меню также есть блюда веганской кухни. Интерьер заведения напоминает кафе или бистро из американских фильмов. Расположено кафе на улице Липинского, 4.

Японская кухня

Японская кухня — это не только суши и сашими, но и фунчоза, лапша, жареный рис, мисо-суп и удон. Попробовать различные вариации горячих блюд, супы, десерты в виде роллов с сыром можно в ресторане «Банзай». Помимо традиционных блюд тут подают креветок в кляре, картофельные шарики с тайским соусом и рисовые чипсы. Интерьер ресторана оформлен в светло зеленых тонах. Ресторан находится на улице Европейской, 8А.

Грузинская кухня

Также в Днепре можно попробовать и грузинскую кухню. В городе работает несколько ресторанов такой «направленности». В заведении Puri Chveni можно съесть традиционные супы – шурпу, харчо, бозбаш или чихиртму, горячие блюда – долму, лобио, хинкали, хачапури. А на десерт среди прочего можно попробовать Тбилисский торт с кизиловым мороженым. Интерьер заведения оформлен в темных, теплых коричневых тонах, дополнен черными и красными светильниками, а также мебелью с красной оббивкой. Находится на улице Сечевых Стрельцов, 4.

Еще один грузинский ресторан в Днепре «Такахули». Все блюда тут готовят на дровах. Также есть тандыр и мангал. Как заявляются в ресторане, все специи, которые добавляются в блюда привезены с Грузии. Тут также можно попробовать харчо, лагман, лобио, оджахури, чахохбили, чашушули, хинкали, в том числе с сыром и брынзой, хачапури. Интерьер ресторана оформлен в бело-зеленых холодных тонах, дополнен задрапированным кремовым потолком и стеклянными изящными люстрами. Находится ресторан на улице Баррикадная, 5Б.

Мексиканская кухня

Если на обед или ужин хочется чего-нибудь острого и хрустящего – решением проблемы может стать такос, бурито или кесадилья. Все это блюда мексиканской кухни. В них есть острый соус или перец, мясо, овощи, и уникальные тонкие лепешки в которые все это завернуто. Ресторан Del Toro специализиется на блюдах мексиканской кухни и предлагает большой выбор национальных и традиционных для этой страны блюд.

На десерт можно попробовать чурос – хрустящие трубочки с корицей с шоколадным и карамельным соусами. В оформлении интерьера использовано много дерева, красный и черный цвет, что делает зал заведения ярким и контрастным. В летнее время работает уличная терраса. Находится ресторан на улице Шевченко, 55.

Узбекская кухня

Почувствовать себя на востоке можно в ресторане Plov Bar, что находится на улице 93-й Холодноярнской бригаты,10. Тут можно попробовать главное блюдо узбекской кухни — плов в самых разных его вариациях – с мидиями и красной икрой, телятиной, курицей, в меню есть пита с масалой, необычные сладости, как например, макароны с тархуном и розой.

Интерьер заведения оформлен в легких, светлых и приятных тонах, а «восточность» ресторана подчеркивает деревянная мебель и плетеные абажуры для ламп на потолке.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: