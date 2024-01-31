Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

У Дніпрі налічується кілька сотень ресторанів, кафе, бістро, кав'ярень. Серед них є велика кількість закладів, де можна скуштувати страви європейської, української та інших кухонь. Але таких ресторанів, де представлена лише одна певна кухня – не так багато.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ресторанів у Дніпрі, де можна скуштувати різноманітні кухні народів світу.

Португальська кухня

У ресторані Alfama можна скуштувати справжню португальську Катаплану – це страва з морепродуктів, яка готується у спеціальній каструлі – у формі двох раковин, м’ясна страва Піка пау, салати з морепродуктами та культовий португальський сніданок Франчезіна.

У меню представлена велика кількість страв національної португальської кухні, але також є сирники, вівсянка, супи з томатом та беконом, картопля, ковбаски та різні варіації еклерів на десерт. Багато страв з морепродуктами, але ті, хто любить м’ясо, також знайдуть що замовити. Зал ресторану оформлений у теплих тонах, а меблі з темного дерева створюють затишну атмосферу. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 25.

Італійська кухня

У ресторані SiSi Italian, що знаходиться на Січеславській Набережній, 37 подають кілька видів піци, равіолі, пасту з грибами, овочами, Карбонару, різотто та інші традиційні італійські страви.

Також тут можна з’їсти незвичайні десерти та випити чашку італійської кави. Родзинкою оформлення залу ресторану є великі люстри, круглі столи та м’які дивани для великих компаній.

Корейська кухня

Як відвідати корейське метро, не виїжджаючи за межі центру Дніпра? Дуже просто – відправитися в кав’ярню-ресторан Seoul Station. У меню закладу є парові корейські булочки з креветками в паніровці, салат кімчі, танмуді, національні страви пібімпаб, самгак, традиційна корейська локшина у різних варіаціях.

Вхід до закладу прикрашений різними графіті, а сам зал ресторану оформлений у темних тонах, на стінах є картини з тиграми, бамбуком та корейськими ієрогліфами. Заклад розташований на вулиці Староказацькій, 17.

Єврейська кухня

Спробувати страви єврейської кухні можна в ресторані Moshe. Тут у меню є фалафель, тхіна, кебаб та хумус. Крім того, є кілька варіацій шакшуки – традиційної єврейської яєчні з додаванням різних овочів, а також чебуреки, шашлики, хала-бургери, лафа. Є окремі страви національної кухні для вегетаріанців.

Інтер’єр закладу оформлений у спокійних тонах, на стінах висять афіші та старий вентилятор, створюючи атмосферу кафе 1980-х років, її доповнюють легкі меблі та милі подушки на диванчиках. Ресторан ізраїльської кухні знаходиться на вулиці Січових Стрільців,1.

Азійська кухня

У меню ресторану-бістро «Каструлька» представлені страви азіатської кухні, такі як кімчі, гриби муер, биті огірки, смажений рис із креветками, смажена локшина з кальмарами, телятиною, тофу чи бобами. Також тут можна скуштувати супи Том Ям у різних варіаціях. На десерт у ресторані пропонують «Моті» – солодощі з рисового борошна та начинкою на основі кокосових вершків.

У меню бару є міцні азіатські напої. Для тих, хто віддає перевагу лимонаду в закладі, можна спробувати незвичайні напої зі смаком огірок-лайм або матчу-кокос. Зал оформлений у дуже мінімалістичному стилі. Голі стіни та стеля, до якої кріпляться чорні лампи, а ще залі дуже багато квітів у горщиках. Ресторан-бістро «Каструлька» знаходиться на вулиці Магдебурзького права, 4А.

Американська кухня

У кафе BROOKS eats & drinks можна скуштувати різні гамбургери, бургери з картоплею-фрі та варіації чізкейків. Словом, все те, що вважається американською кухнею. У меню є страви веганської кухні. Інтер’єр закладу нагадує кафе чи бістро з американських фільмів. Розташоване кафе на вулиці Липинського, 4

Японська кухня

Японська кухня – це не тільки суші та сашимі, але й фунчоза, локшина, смажений рис, місо-суп та удон. Спробувати різноманітні варіації гарячих страв, супи, десерти у вигляді ролів із сиром можна у ресторані «Банзай».

Крім традиційних страв тут подають креветок у клярі, картопляні кульки з тайським соусом та рисові чіпси. Інтер’єр ресторану оформлений у світло-зелених тонах. Ресторан знаходиться на вулиці Європейській, 8А.

Грузинська кухня

Також у Дніпрі можна скуштувати і грузинську кухню. У місті працює кілька ресторанів такої «направленості». У закладі Puri Chveni можна з’їсти традиційні супи – шурпу, харчо, бозбаш чи чихіртму, гарячі страви – долму, лобіо, хінкалі, хачапурі. А на десерт серед іншого можна скуштувати Тбіліський торт із кизиловим морозивом. Інтер’єр закладу оформлений у темних, теплих коричневих тонах, доповнений чорними та червоними світильниками, а також меблями з червоною оббивкою. Знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 4.

Ще один грузинський ресторан у Дніпрі «Такахулі». Усі страви готують на дровах у печі. Також є тандир та мангал. Як заявляють у ресторані, усі спеції, які додаються до страв привезені з Грузії. Тут також можна скуштувати харчо, лагман, лобіо, оджахурі, чахохбілі, чашушулі, хінкалі, у тому числі з сиром та бринзою, хачапурі. Інтер’єр ресторану оформлений у біло-зелених холодних тонах, доповнений задрапірованою кремовою тканиною стелею та скляними витонченими люстрами. Знаходиться ресторан на вулиці Барикадна, 5б.

Мексиканська кухня

Якщо на обід чи вечерю хочеться чогось гострого та хрумкого – вирішенням проблеми може стати такос, бурито чи кесадилья. Все це блюда мексиканської кухні. У них є гострий соус або перець, м’ясо, овочі, бобові і унікальні тонкі коржі в які все це загорнуте. Ресторан Del Toro спеціалізується на стравах мексиканської кухні та пропонує великий вибір національних та традиційних для цієї країни страв.

На десерт можна скуштувати чурос – хрусткі трубочки з корицею з шоколадним та карамельним соусами. В оформленні інтер’єру використано багато дерева, червоний та чорний колір, що робить зал закладу яскравим та контрастним. Влітку працює вулична тераса. Розташований ресторан на вулиці Шевченка, 55.

Узбецька кухня

Відчути себе на сході можна в ресторані Plov Bar, що знаходиться на вулиці 93-ї Холодноярнської бригати,10. Тут можна скуштувати головну страву узбецької кухні – плов у найрізноманітніших його варіаціях – з мідіями та червоною ікрою, телятиною, куркою, у меню є піти з масалою, незвичайні солодощі, як наприклад, макарони з тархуном та трояндою.

Інтер’єр закладу оформлений у легких, світлих та приємних тонах, а «східність» ресторану підкреслює дерев’яні меблі та плетені абажури для ламп на стелі.

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