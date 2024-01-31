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  • Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Сьогодні 15:49
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У Дніпрі налічується кілька сотень ресторанів, кафе, бістро, кав'ярень. Серед них є велика кількість закладів, де можна скуштувати страви європейської, української та інших кухонь. Але таких ресторанів, де представлена лише одна певна кухня – не так багато.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ресторанів у Дніпрі, де можна скуштувати різноманітні кухні народів світу.

Португальська кухня

У ресторані Alfama можна скуштувати справжню португальську Катаплану – це страва з морепродуктів, яка готується у спеціальній каструлі – у формі двох раковин, м’ясна страва Піка пау, салати з морепродуктами та культовий португальський сніданок Франчезіна.

У меню представлена велика кількість страв національної португальської кухні, але також є сирники, вівсянка, супи з томатом та беконом, картопля, ковбаски та різні варіації еклерів на десерт. Багато страв з морепродуктами, але ті, хто любить м’ясо, також знайдуть що замовити. Зал ресторану оформлений у теплих тонах, а меблі з темного дерева створюють затишну атмосферу. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 25.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Італійська кухня

У ресторані SiSi Italian, що знаходиться на Січеславській Набережній, 37 подають кілька видів піци, равіолі, пасту з грибами, овочами, Карбонару, різотто та інші традиційні італійські страви.

Також тут можна з’їсти незвичайні десерти та випити чашку італійської кави. Родзинкою оформлення залу ресторану є великі люстри, круглі столи та м’які дивани для великих компаній.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Корейська кухня

Як відвідати корейське метро, не виїжджаючи за межі центру Дніпра? Дуже просто – відправитися в кав’ярню-ресторан Seoul Station. У меню закладу є парові корейські булочки з креветками в паніровці, салат кімчі, танмуді, національні страви пібімпаб, самгак, традиційна корейська локшина у різних варіаціях.

Вхід до закладу прикрашений різними графіті, а сам зал ресторану оформлений у темних тонах, на стінах є картини з тиграми, бамбуком та корейськими ієрогліфами. Заклад розташований на вулиці Староказацькій, 17.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Єврейська кухня

Спробувати страви єврейської кухні можна в ресторані Moshe. Тут у меню є фалафель, тхіна, кебаб та хумус. Крім того, є кілька варіацій шакшуки – традиційної єврейської яєчні з додаванням різних овочів, а також чебуреки, шашлики, хала-бургери, лафа. Є окремі страви національної кухні для вегетаріанців.

Інтер’єр закладу оформлений у спокійних тонах, на стінах висять афіші та старий вентилятор, створюючи атмосферу кафе 1980-х років, її доповнюють легкі меблі та милі подушки на диванчиках. Ресторан ізраїльської кухні знаходиться на вулиці Січових Стрільців,1.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Азійська кухня

У меню ресторану-бістро «Каструлька» представлені страви азіатської кухні, такі як кімчі, гриби муер, биті огірки, смажений рис із креветками, смажена локшина з кальмарами, телятиною, тофу чи бобами. Також тут можна скуштувати супи Том Ям у різних варіаціях. На десерт у ресторані пропонують «Моті» – солодощі з рисового борошна та начинкою на основі кокосових вершків.

У меню бару є міцні азіатські напої. Для тих, хто віддає перевагу лимонаду в закладі, можна спробувати незвичайні напої зі смаком огірок-лайм або матчу-кокос. Зал оформлений у дуже мінімалістичному стилі. Голі стіни та стеля, до якої кріпляться чорні лампи, а ще залі дуже багато квітів у горщиках. Ресторан-бістро «Каструлька» знаходиться на вулиці Магдебурзького права, 4А.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Американська кухня

У кафе BROOKS eats & drinks можна скуштувати різні гамбургери, бургери з картоплею-фрі та варіації чізкейків. Словом, все те, що вважається американською кухнею. У меню є страви веганської кухні. Інтер’єр закладу нагадує кафе чи бістро з американських фільмів. Розташоване кафе на вулиці Липинського, 4

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Японська кухня

Японська кухня – це не тільки суші та сашимі, але й фунчоза, локшина, смажений рис, місо-суп та удон. Спробувати різноманітні варіації гарячих страв, супи, десерти у вигляді ролів із сиром можна у ресторані «Банзай».

Крім традиційних страв тут подають креветок у клярі, картопляні кульки з тайським соусом та рисові чіпси. Інтер’єр ресторану оформлений у світло-зелених тонах. Ресторан знаходиться на вулиці Європейській, 8А.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Грузинська кухня

Також у Дніпрі можна скуштувати і грузинську кухню. У місті працює кілька ресторанів такої «направленості». У закладі Puri Chveni можна з’їсти традиційні супи – шурпу, харчо, бозбаш чи чихіртму, гарячі страви – долму, лобіо, хінкалі, хачапурі. А на десерт серед іншого можна скуштувати Тбіліський торт із кизиловим морозивом. Інтер’єр закладу оформлений у темних, теплих коричневих тонах, доповнений чорними та червоними світильниками, а також меблями з червоною оббивкою. Знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 4.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Ще один грузинський ресторан у Дніпрі «Такахулі». Усі страви готують на дровах у печі. Також є тандир та мангал. Як заявляють у ресторані, усі спеції, які додаються до страв привезені з Грузії. Тут також можна скуштувати харчо, лагман, лобіо, оджахурі, чахохбілі, чашушулі, хінкалі, у тому числі з сиром та бринзою, хачапурі. Інтер’єр ресторану оформлений у біло-зелених холодних тонах, доповнений задрапірованою кремовою тканиною стелею та скляними витонченими люстрами. Знаходиться ресторан на вулиці Барикадна, 5б.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Мексиканська кухня

Якщо на обід чи вечерю хочеться чогось гострого та хрумкого – вирішенням проблеми може стати такос, бурито чи кесадилья. Все це блюда мексиканської кухні. У них є гострий соус або перець, м’ясо, овочі, бобові і унікальні тонкі коржі в які все це загорнуте. Ресторан Del Toro спеціалізується на стравах мексиканської кухні та пропонує великий вибір національних та традиційних для цієї країни страв.

На десерт можна скуштувати чурос – хрусткі трубочки з корицею з шоколадним та карамельним соусами. В оформленні інтер’єру використано багато дерева, червоний та чорний колір, що робить зал закладу яскравим та контрастним. Влітку працює вулична тераса. Розташований ресторан на вулиці Шевченка, 55.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

Узбецька кухня

Відчути себе на сході можна в ресторані Plov Bar, що знаходиться на вулиці 93-ї Холодноярнської бригати,10. Тут можна скуштувати головну страву узбецької кухні – плов у найрізноманітніших його варіаціях – з мідіями та червоною ікрою, телятиною, куркою, у меню є піти з масалою, незвичайні солодощі, як наприклад, макарони з тархуном та трояндою.

Інтер’єр закладу оформлений у легких, світлих та приємних тонах, а «східність» ресторану підкреслює дерев’яні меблі та плетені абажури для ламп на стелі.

Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

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Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейськоїУкраїнська Новости Днепра про Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейськоїРусский

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