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Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

Сьогодні 17:32
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Набережна Дніпра є однією з найдовших у Європі. Частина її облагороджена, у Дні міста тут влаштовують гуляння, у теплий час біля річки люблять прогулюватись містяни. Але серед усіх розваг та краси набережної є покинута будівля готелю «Парус» - найвідоміший недобуд Дніпра. Зводити його почали в середині 1970-х років і багато жителів міста навіть не знають, як виглядала набережна без горе-готелю.

Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

Журналісти dnepr.info зібрали добірку рідкісних фото набережної та берега річки, де ще й близько немає «Паруса».

Готель-недобуд заввишки в 32 поверхи почали зводити в 1975 році. Будівництво тривало до 1989 року. Передбачалося, що готель зможе вмістити 996 гостей і був розрахований на 589 номерів. Місце, де стоїть «Парус» було намито на березі річки.

Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

Побудувати гігантський готель планували вже до 1979 року, але грошей на будівництво стали виділяти менше і ввести в експлуатацію будівлю, заввишки 114 метрів до назначеного терміну не встигали.

Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

 «Парус» мав стати свого роду містом у місті. У нижніх поверхах передбачалося встановити кілька трансформаторних підстанцій, з одного боку від готелю мали знаходитися різні кафе та ресторани, сауни та кегельбани, з іншого – перукарні, ощадкаси. Каркас будівлі звели швидко, але з рештою виникла проблема.

Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

Остаточно будівництво зупинилося 1995 року. Тоді «Парус» був готовий на 80%. У 2005 році його купила приватна фірма, за умовами контракту вона мала добудувати готель до 2005 року. Але цього не сталося.

Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

2022 року Верховний Суд повернув «Парус» у власність територіальної громади Дніпра. Тоді ж стало відомо, що на території недобудови планують створити великий сучасний простір, де будуть музеї, бізнес-школи, паркінг та інноваційний парк. Декількома роками раніше був представлений проект реконцепції готелю. Передбачалося, що будівля пройде реновацію, в готелі з’являться апартаменти та офіси та торговий центр.

Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

Облаштування сучасного простору планували розпочати у 2023 році.

фото: О. Волок, С. Грицаєнко, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фотоУкраїнська Новости Днепра про Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фотоРусский

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