Кельнський бульвар у Дніпрі: від стайні з сараями до бульвару з діловими центрами

Сьогодні цей бульвар знаходиться у самому центрі міста. Ним люблять гуляти містяни, тут регулярно влаштовують фотосесії. Бульвар виглядає яскраво у будь-який час доби. Відкрили його у 2004 році.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію Катеринославського, а тепер Кельнського бульвару у Дніпрі.

Місце, де сьогодні знаходиться Кельнський бульвар – одна із найстаріших вулиць Дніпра. Вже у першій половині 1800-х тут була вулиця. Називалася вона Заводська і вела до цегляних заводів, що знаходилися у сусідній Жандармській балці. Також до бульвару вела річка Жабокряч, вона протікала через бульвар і заважала будівництву будинків.

Тільки коли річка була захована під землю на вулиці Заводській, розгорнулося будівництво різних будівель. І хоча через річку, що протікає, тут будувалися неохоче, в той же час багатьом це не заважало. Наприклад, перший будинок, який було зведено на сучасному бульварі, належав купцю першої гільдії Гершко Луцькому.

Наприкінці 1820-х років він придбав тут ділянку і згодом збудував будинок. Його будівля вважалася першим кам’яним приватним будинком у місті. Будівля простояла не довго – її знесли і тепер на місці колишньої садиби Луцького знаходиться коледж культури та мистецтв, а на початку минулого століття це була будівля міської управи.

Мало хто знає, але будівель державної влади було дві. Перша Управа була побудована в 1869 році, але також довго не простояла і була знесена, а на її місці в 1901 побудували ще одну, нову будівлю.

Звели її за проектом тодішнього міського архітектора Дмитра Скоробогатова. На момент побудови це була найвища будівля у місті. Тут була Міська Дума, Міська Управа, банк.

Після будівництва першої казенної установи вулицю перейменували на Управську. Заводська-Управська знаходилася на краю балки, і щоб мати можливість будувати тут будівлі, частину балки засипали. З боку міської управи збудували інші казенні будівлі – стайні, сараї, архів.

1923 року вулицю знову перейменували. Тепер на Виконкомівську. У будівлі Управи був виконком. Місцеві чиновники виїхали звідти лише на початок 1980-х років, коли для них було збудовано нову будівлю. До приміщення колишнього виконкому переселили училище культури. Будинки, які стояли поруч із управою потихеньку занепадали. У 1990-х їх здавали у найм різним фірмам. Так, наприклад, у колишній стайні знаходилася автомийка.

Але на початку 2000-х усі господарські прибудови управи та старі будинки з комунальними квартирами було знесено, а вулиця Виконкомівська поділена на дві частини – саму вулицю та пішохідний бульвар. На день міста у 2004 році було урочисто відкрито Катеринославський бульвар.

Вздовж нього були розташовані сучасні будівлі, де нині знаходяться ресторани, кафе та магазини, а поряд – кілька торгово-ділових центрів. Раніше на їхньому місці були невеликі особняки та прибуткові будинки.

У 2023 році бульвар перейменували на Кельнський, на честь міста, яке допомагає Дніпру з початку повномасштабного вторгнення.

старі фото: блог А. Костюка

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