Які щеплення потрібні дорослим та як їх отримати безкоштовно у Дніпрі у 2023 році

Вакцинація допомагає захистити новонародженого та немовля від різних недуг: від дифтерії, правця, кору, краснухи, туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту та інших хвороб. Також кожні 10 років ревакцинуватися повинні і дорослі: від дифтерії, правця та інді гепатиту В, окремо деякі вакцини потрібно зробити жінці при плануванні вагітності – від кашлюку і якщо в дитинстві вона не хворіла на вітрянку – то і від неї теж.

Журналісти dnepr.info розбиралися, де дитині та дорослому можна безкоштовно вакцинуватися у Дніпрі.

Дитину потрібно вакцинувати згідно з Календарем профілактичних щеплень, а для дорослого найкращим часом для ревакцинації буде вік 26,36, 46 років і так далі, оскільки у 16 років згідно з графіком вакцинації діти отримують щеплення від дифтерії та правця, які необхідно «освіжати» кожні 10 років. Але якщо було пропущено рік чи кілька років – не страшно, головне все ж таки зробити щеплення.

Де вакцинуватись

Отримати щеплення можна як у комунальних медустановах первинної допомоги, так і у приватних клініках, які підписали договір із Національною службою здоров’я та можуть проводити вакцинацію. Планове щеплення від дифтерії та правця безкоштовне за умови наявності підписаної з сімейним лікарем декларації. Для внутрішніх переселенців наявність декларації не є обов’язковою.

Також безкоштовно дорослий може вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи у разі, якщо він контактував із хворим і не знає, чи був він у дитинстві щеплений від цих недуг.

Усі додаткові вакцини, які не входять до календаря щеплень – платні.

Які додаткові щеплення може зробити дорослий

Вакцинуватися від вітряної віспи радить тим, хто часто контактує з дітьми і не хворів на цю недугу в дитинстві та майбутнім мамам.

Від гепатиту А вакцина потрібна тим, хто працює з очисними спорудами чи громадським харчуванням.

Як профілактика для дорослих рекомендуються щеплення від пневмококової, менінгококової, папіломавірусної інфекцій.

Де дізнатися про наявність вакцин у 2023 році

Дані про вакцинацію лікарі заносять до амбулаторної картки пацієнта, а також до електронної системи охорони здоров’я. Останній варіант є гарантією того, що інформація про факт вакцинації збережеться, тому в НСЗУ радять уточнювати у лікаря, чи він вніс дані про щеплення до Електронної системи охорони здоров’я.

Дізнатися, чи в області потрібні вакцини можна тут.

Дізнатися, в якій найближчій медзакладі є вакцина від певної недуги, можна за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

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