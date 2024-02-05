Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)

Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1 тыс грн. Но цена может варьироваться в зависимости от месторасположения многоэтажного дома, его этажности, того на каком именно этаже находится квартира и в каком районе стоит дом.

Журналисты dnepr.info решили узнать, какая средняя цена на двухкомнатную квартиру в разных районах Днепра и какова стоимость одного квадратного метра в этих районах.

Центральный район

Средняя стоимость квадратного метра в Центральном районе Днепра – 40,6 тыс грн. Самое дешевое жилье тут продается в районе Привокзальной – от 32,5 тыс грн в среднем за 1 кв м. Самое дорогое – в районе Приозерного – 66,4 тыс грн за кв м. Средняя ценовая категория квадратного метра жилья в двухкомнатной квартире в этом районе – 44 тыс грн.

Так, купить 2-х комнатную квартиру на проспекте Поля в Днепре обойдется в 2,2 млн грн. Квартира находится на 2 этаже 12-ти этажного дома, в ней 59 кв м общей площади. Жилье после капитального ремонта. Новому владельцу достанется мебель и техника.

Соборный район

В Соборном районе Днепра стоимость 1 кв м квартиры в многоэтажном доме в среднем составляет 50,7 тыс грн. Самые дешевые квадратные метры – в Авиаторском. Тут за 1 кв м хотят в среднем 23,6 тыс грн. Самое дорогое – в районе ДИИТа – 56 тыс грн за 1 кв м. Средняя цена квадратного метра жилья в двухкомнатной квартире в этом районе составляет 45 тыс грн.

Купить квартиру в районе жилмассива Победа-6 обойдется в среднем 1,5 млн грн. За эти деньги покупатель получит жилье на 46 кв м. Расположена 2-х комнатная квартира на 2 этаже панельного дома. В ней давно был косметический ремонт. Рядом находится река, сквер Прибрежный и возможность посещать пляж на косе.

Шевченковский район

В Шевченковском районе Днепра средняя стоимость 1 кв м жилья составляет 40,8 тыс грн. Наиболее дешевое жилье продается в районе массива Строитель – 1 кв м продают по цене 23,7 тыс грн, самое дорогое – в центральной части города. Тут цена на квадратные метры стартует от 50 тыс грн. Средняя ценовая категория квадратных метров в двухкомнатных квартирах в этом районе – 35 тыс грн.

Отдав почти 1,3 млн грн в Шевченковском районе Днепра можно получить двухкомнатную квартиру на жилмассиве Тополь-1, жилье находится на среднем этаже панельного дома. Общая площадь квартиры – 54 кв м. В квартире некогда был ремонт.

Новокодакский район

Средняя цена на 1 кв м в квартире в Новокодакском районе 29 тыс грн. Тут самое дешевое жилье в Таромском – за 1 кв м просят 18 тыс грн, а самое дорогое – в Диевке-1. Стоимость 1 кв м жилья тут оценивается в 30 тыс грн. Средняя цена за 1 кв м в двухкомнатной квартире в этом районе – порядке 24 тыс грн.

В среднем же за 2-х комнатную квартиру в районе Красного Камня в Днепре хотят выручить 1 млн грн. За эти деньги предлагают 44 кв м общей площади в жилом состоянии с мебелью и техникой. Сама квартира находится на 2 этаже 5-ти этажного дома. Недалеко находится станция метро.

Чечеловский район

Средняя стоимость квадратного метра в Чечеловском районе Днепра – 33,3 тыс грн. Самые дешевые квадратные метры на поселке Мирный – за 1 хотят 27 тыс грн, самые дорогие – в Краснополье – тут за 1 кв м хотят 42 тыс грн. Средняя цена квадратного метра в 2-х комнатной квартире – 33-34 тыс грн.

Так, купить квартиру Чечеловском районе на Рабочей в Днепре обойдется в 1,3 млн грн. В двухкомнатной квартире 46 кв м общей площади, а находится она на 3 этаже панельного дома. Частично квартира продается с мебелью, но эта мебель была куплена несколько десятилетий назад. Также помещению нужен ремонт.

АНД район

Средняя цена за квадратный метр в АНД-районе составляет 34 тыс грн, если говорить о двухкомнатной квартире. Дороже всего оцениваются квартиры на жилмассиве Каменской– в среднем за 1 кв м просят 50 тыс грн, дешевле всего – в районе Клинчика – 24 тыс грн за кв м.

Средняя цена на двухкомнатную квартиру составляет порядка 1,6 млн грн. За эти деньги покупатель получит жилье на последнем этаже 5-ти этажного дома-сталинки. Общая площадь квартиры таком случае составит 64 кв м. В квартире выполнен евроремонт, частично новому владельцу достанется техника и мебель. Во дворе есть парковка. Жилье находится на жилмассиве Солнечный.

Индустриальный район

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Индустриальном районе также находится на уровне 34,4 тыс грн. Дешевле всего квадратный метр в двухкомнатной квартире стоит в районе Нового Клочко — 20,6 тыс грн, дороже всего – также в районе жилмассива Каменской – около 50 тыс грн за 1 кв м.

Так, на улице Богдана Хмельницкого в Днепре можно купить квартиру в среднем за 1,250 млн грн за две комнаты общей площадью 33 кв м. Жилье находится на 4 этаже 5-ти этажного дома. В квартире выполнен ремонт, куплена новая мебель – она достанется будущему хозяину.

Самарский район

Средняя стоимость жилья в этом районе оценивается в 28,8 тыс грн за кв м. Дешевле всего «метраж» на Северном – по 27,1 тыс грн, дороже всего продают квадратные метры на Игрени –по 31,6 тыс грн. Средняя цена квадратного метра в двухкомнатной квартире — 29 тыс грн.

В среднем двухкомнатную квартиру в Самарском районе Днепра можно купить за 1,4 млн грн. При этом, ее общая площадь будет составлять 55 кв м. Жилье находится в районе улицы Молодогвардейской, в панельном доме, построенном около 40 лет назад. В квартире косметический ремонт и довольно новая мебель. Неподалеку от дома есть выход к реке.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: