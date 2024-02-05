Середні ціни на двокімнатні квартири в різних районах Дніпра: порівняння вартості (ФОТО)

Середня вартість квадратного метра житла у Дніпрі становить 40,1 тис грн. Але ціна може змінюватись в залежності від розташування квартири та самого багатоповерхового будинку, де вона знаходиться: від його поверховості, того на якому саме поверсі знаходиться квартира і в якому районі стоїть будинок.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, яка середня ціна на двокімнатну квартиру у різних районах Дніпра та яка вартість одного квадратного метра у цих районах.

Центральний район

Середня вартість квадратного метра у Центральному районі Дніпра – 40,6 тис грн. Найдешевше житло тут продається в районі Привокзальної площі- від 32,5 тис грн за 1 кв м. Найдорожче – в районі Приозерного – 66,4 тис грн. за 1 кв м. Квадратний метр у двокімнатній квартирі тут коштує в середньому 44 тис. грн.

Так, купити 2-х кімнатну квартиру на проспекті Поля у Дніпрі коштуватиме 2,2 млн грн. Квартира знаходиться на 2 поверсі 12 поверхового будинку, в ній 59 кв м загальної площі. Помешкання після капітального ремонту. Новому власнику дістануться меблі та техніка.

Соборний район

У Соборному районі Дніпра вартість 1 кв. житла у багатоповерховому будинку в середньому становить 50,7 тис. грн. Найдешевші квадратні метри в Авіаторському. Тут за 1 кв м хочуть у середньому 23,6 тис грн. Найдорожче їх продають у районі ДІІТу – 56 тис грн за 1 кв м. Середня ціна квадратного метра житла у двокімнатній квартирі у цьому районі становить 45 тис грн.

Купити квартиру в районі житлового масиву Перемога-6 обійдеться в середньому 1,5 млн грн. За ці гроші покупець отримає житло на 46 кв м. Розташована 2-кімнатна квартира на 2 поверсі панельного будинку. У ній давно був косметичний ремонт. Поруч знаходиться річка, сквер Прибережний та можливість відвідувати пляж на косі.

Шевченківський район

У Шевченківському районі Дніпра середня вартість 1 кв м житла становить 40,8 тис грн. Найдешевше житло продається в районі масиву Будівельник – 1 кв м продають за ціною 23,7 тис грн, найдорожче – у центральній частині міста. Тут ціна на квадратні метри стартує від 50 тис грн. Середня цінова категорія квадратних метрів у двокімнатних квартирах у цьому районі – 35 тис грн.

Віддавши майже 1,3 млн грн у Шевченківському районі Дніпра, можна отримати двокімнатну квартиру, розташовану на житловому масиві Тополь-1, житло знаходиться на середньому поверсі панельного будинку. Загальна площа квартири – 54 кв м. У квартирі колись був ремонт.

Новокодацький район

Середня ціна за 1 кв. м у квартирі а Новокодакському районі 29 тис грн. Тут найдешевше житло у Таромському – за 1 кв м просять 18 тис грн, а найдорожче – у Діївці-1. Вартість 1 кв м житла тут оцінюється в 30 тис грн. Середня ціна за 1 кв. м у двокімнатній квартирі у цьому районі –24 тис грн.

У середньому ж за 2-кімнатну квартиру в районі Червоного Каміння у Дніпрі хочуть виручити 1 млн грн. За ці гроші пропонують 44 кв. м загальної площі у житловому стані з меблями та технікою. Сама квартира знаходиться на 2 поверсі 5-ти поверхового будинку. Неподалік знаходиться станція метро.

Чечелівський район

Середня вартість квадратного метра у Чечелівському районі Дніпра – 33,3 тис грн. Найдешевші квадратні метри у селищі Мирне – за 1 кв м тут хочуть 27 тис грн, найдорожчі – у Краснопіллі – тут за 1 кв м хочуть 42 тис грн. Середня ціна квадратного метра у 2-х кімнатній квартирі – 33-34 тис грн.

Так, купити квартиру Чечелівському районі на Робочій у Дніпрі коштуватиме 1,3 млн грн. У двокімнатній квартирі 46 кв м. загальної площі, а знаходиться вона на 3 поверсі панельного будинку. Частково квартира продається з меблями, але ці меблі були куплені кілька десятиліть тому. Також приміщенню потрібний ремонт.

АНД район

Середня ціна за квадратний метр в АНД-районі становить 34 тис грн, якщо говорити про двокімнатну квартиру. Найдорожче оцінюються квартири на житловому масиві Кам’янської – в середньому за 1 кв м просять 50 тис грн, найдешевше – в районі Клінчика – 24 тис грн за кв м.

Середня ціна на двокімнатну квартиру складає близько 1,6 млн грн. За ці гроші покупець отримає житло на останньому поверсі 5-поверхового будинку-сталінки. Загальна площа квартири в такому разі становитиме 64 кв м. У квартирі євроремонт, частково новому власнику дістануться техніка та меблі. На подвір’ї є парковка. Житло знаходиться на житловому масиві Сонячний.

Індустріальний район

Середня вартість квадратного метра житла в Індустріальному районі також становить 34,4 тис грн. Найдешевше квадратний метр у двокімнатній квартирі коштує в районі Нового Клочка – 20,6 тис грн, найдорожче – також у районі житлового масиву Кам’янської – близько 50 тис грн за 1 кв м.

Так, на вулиці Богдана Хмельницького в Дніпрі можна купити квартиру в середньому за 1,250 млн. грн за дві кімнати загальною площею 33 кв м. Житло знаходиться на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. У квартирі виконаний ремонт, куплено нові меблі – вони дістануться майбутньому господареві.

Самарський район

Середня вартість житла в цьому районі оцінюється в 28,8 тис грн за 1 кв м. Найдешевший «метраж» на Північному – по 27,1 тис грн. Найдорожчий на Ігрені – 30 тис грн за 1 кв м. Середня ціна квадратного метра у двокімнатній квартирі – 29 тис грн.

У середньому двокімнатну квартиру у Самарському районі Дніпра можна купити за 1,4 млн грн. При цьому, її загальна площа становитиме 55 кв м. У квартирі косметичний ремонт та досить нові меблі. Неподалік будинку є вихід до річки.

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