Скільки коштує докупити рік стажу та скільки заплатять за понаднормовий стаж в Україні: суми

Скільки наразі становить розмір мінімального страхового внеску – дізналися журналісти dnepr.info.
Страховий внесок – це ті самі 22% від заробітної плати, яку роботодавець відраховує до Пенсійного фонду за кожного офіційно працевлаштованого співробітника. Мінімальна зарплата з 1 січня цього року в нашій країні становить 7,1 тис. грн, а 22% від цієї зарплати становить 1562 грн. Вартість місяця страхового стажу зросла не лише для роботодавців, а й для тих, хто хоче докупити собі кілька місяців чи років стажу для виходу на пенсію.
Нагадаємо, докупити собі стаж можуть як працюючі та застраховані особи так і ті, хто ніде не працює. Періодичність та розмір сплати таких внесків людина визначає самостійно.
У зв’язку із зростанням мінімальної зарплати також змінився мінімальний розмір пенсії за віком. У свою чергу від розміру мінімальної пенсії залежить сума доплати, яку отримує людина, яка має понаднормовий стаж, тобто який пропрацював більш ніж необхідні 30 років, якщо це жінка, і 35 років, якщо це чоловік. Розмір доплати не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. У 2024 році вона становить 2361 грн, отже розмір доплати становить 23,6 грн за кожен рік понаднормового стажу. Тим, у кого основна сума пенсії нижча за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (на 2024 рік це 2361 грн) доплата буде меншою.
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