Скільки коштує докупити рік стажу та скільки заплатять за понаднормовий стаж в Україні: суми

З початку 2024 року в Україні змінилася мінімальна заробітна платня. Розмір мінімального страхового внеску, який роботодавець сплачує за співробітника до Пенсійного фонду, також змінився. Також змінилася вартість одного року стажу для тих, хто хоче докупити собі кілька місяців чи років для виходу на пенсію.

Скільки наразі становить розмір мінімального страхового внеску – дізналися журналісти dnepr.info.

Скільки коштує страховий стаж

Страховий внесок – це ті самі 22% від заробітної плати, яку роботодавець відраховує до Пенсійного фонду за кожного офіційно працевлаштованого співробітника. Мінімальна зарплата з 1 січня цього року в нашій країні становить 7,1 тис. грн, а 22% від цієї зарплати становить 1562 грн. Вартість місяця страхового стажу зросла не лише для роботодавців, а й для тих, хто хоче докупити собі кілька місяців чи років стажу для виходу на пенсію.

Нагадаємо, докупити собі стаж можуть як працюючі та застраховані особи так і ті, хто ніде не працює. Періодичність та розмір сплати таких внесків людина визначає самостійно.

Скільки платять за рік понаднормовий стаж

У зв’язку із зростанням мінімальної зарплати також змінився мінімальний розмір пенсії за віком. У свою чергу від розміру мінімальної пенсії залежить сума доплати, яку отримує людина, яка має понаднормовий стаж, тобто який пропрацював більш ніж необхідні 30 років, якщо це жінка, і 35 років, якщо це чоловік. Розмір доплати не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. У 2024 році вона становить 2361 грн, отже розмір доплати становить 23,6 грн за кожен рік понаднормового стажу. Тим, у кого основна сума пенсії нижча за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (на 2024 рік це 2361 грн) доплата буде меншою.

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