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  • Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Сьогодні 13:10
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Серед любителів серіалів дедалі більшою популярністю користуються корейські ТВ-продукти: детективні, драматичні та любовні історії. Невід'ємною частиною таких серіалів є сцени, де герої їдять локшину рамен – одна з найпопулярніших азіатських страв.

Новости Днепра про Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць, де в Дніпрі можна скуштувати корейську кухню та локшину рамен у різних варіаціях.

Корейський рамен – страва, що складається з пшеничної локшини та овочів з додаванням гострих спецій. Найчастіше використовується локшина швидкого приготування, вона готується на гострому бульйоні та подається з гострими начинками.

Miao.Ramen – тут можна скуштувати локшину в коробочках. На кожній з них є інструкція та склад страви. Тут можна скуштувати веганський рамер, локшину з куркою, овочами, в супі. Заклад працює більше на доставку. У самому ресторані місць небагато. У теплу пору працює невелика літня тераса. При замовленні від 500 грн страви привезуть безкоштовно, але в цілому доставка коштує від 50 до 300 грн залежно від місця розташування замовника. Сам заклад знаходиться на вулиці Барикадна, 7.

Новости Днепра про Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Ресторан BlackShep знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 1А. Крім рамена тут можна з’їсти овочі, смажені у фритюрі, салати з морепродуктами, бобовими та грибами, супи з гречаною та рисовою локшиною та на десерт – банани в карамелі.

Новости Днепра про Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Ресторан азіатської кухні KOI знаходиться на вулиці Магдебурзького права,2. Крім рамена в різних варіаціях – на трьох бульйонах, з кокосовим молоком, грибами, солодкою кукурудзою та іншими незвичайними поєднаннями тут можна скуштувати суші, нігірі та англійський сніданок.

Новости Днепра про Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Заклад Seoul Station подають традиційну корейську локшину з різними «начинками». А ще тут можна скуштувати й інші національні страви цієї країни, такі як самгак та пібімпап, а також парові булочки з креветками в паніровці. Кав’ярня-ресторан знаходиться на вулиці Старокозацькій, 17.

Новости Днепра про Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Ресторан «Мяо» знаходиться на вулиці Шевченка, 59. Тут можна не лише замовити рамен із готовими «начинками», а й самому виступити у ролі «конструктора» своєї страви. Також у ресторані можна скуштувати рисову локшину, удон, булочки бао та інші страви азіатської кухні.

Новости Днепра про Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

 

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