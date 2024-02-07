Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Серед любителів серіалів дедалі більшою популярністю користуються корейські ТВ-продукти: детективні, драматичні та любовні історії. Невід'ємною частиною таких серіалів є сцени, де герої їдять локшину рамен – одна з найпопулярніших азіатських страв.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць, де в Дніпрі можна скуштувати корейську кухню та локшину рамен у різних варіаціях.

Корейський рамен – страва, що складається з пшеничної локшини та овочів з додаванням гострих спецій. Найчастіше використовується локшина швидкого приготування, вона готується на гострому бульйоні та подається з гострими начинками.

Miao.Ramen – тут можна скуштувати локшину в коробочках. На кожній з них є інструкція та склад страви. Тут можна скуштувати веганський рамер, локшину з куркою, овочами, в супі. Заклад працює більше на доставку. У самому ресторані місць небагато. У теплу пору працює невелика літня тераса. При замовленні від 500 грн страви привезуть безкоштовно, але в цілому доставка коштує від 50 до 300 грн залежно від місця розташування замовника. Сам заклад знаходиться на вулиці Барикадна, 7.

Ресторан BlackShep знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 1А. Крім рамена тут можна з’їсти овочі, смажені у фритюрі, салати з морепродуктами, бобовими та грибами, супи з гречаною та рисовою локшиною та на десерт – банани в карамелі.

Ресторан азіатської кухні KOI знаходиться на вулиці Магдебурзького права,2. Крім рамена в різних варіаціях – на трьох бульйонах, з кокосовим молоком, грибами, солодкою кукурудзою та іншими незвичайними поєднаннями тут можна скуштувати суші, нігірі та англійський сніданок.

Заклад Seoul Station подають традиційну корейську локшину з різними «начинками». А ще тут можна скуштувати й інші національні страви цієї країни, такі як самгак та пібімпап, а також парові булочки з креветками в паніровці. Кав’ярня-ресторан знаходиться на вулиці Старокозацькій, 17.

Ресторан «Мяо» знаходиться на вулиці Шевченка, 59. Тут можна не лише замовити рамен із готовими «начинками», а й самому виступити у ролі «конструктора» своєї страви. Також у ресторані можна скуштувати рисову локшину, удон, булочки бао та інші страви азіатської кухні.

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