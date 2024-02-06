Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

У Дніпрі збереглося кілька старовинних синагог. Більшість з них, побудовані більше століття тому, були відреставровані і там проводяться служби. Але також у Дніпрі є низка молельних будинків, де нічого не проводяться, а зали та класи перетворені на кімнати у квартирах.

Журналісти dnepr.infо побували на вулиці Шнеєрсона, де знаходиться старовинна синагога, перетворена на житловий будинок.

У другій половині ХІХ століття в Катеринославі неподалік місця, де сьогодні проходить проспект Поля була Безулівська слобода. Населяли її переважно торговці із Сінного базару, що знаходився поруч. У 1880-х роках у слободі було зведено невелику будівлю, що об’єднала у собі молитовну школу та молитовний будинок. Він називався «Безулівська синагога». Трохи пізніше, у 1898 році було затверджено проект нової будівлі, а у 1900 році стару будівлю було знесено, а на її місці було зведено нову двоповерхову будівлю – синагогу «Гар га-Негев», що означає «Гора Негев». У тому ж році вулиця, на якій знаходилася синагога, стала називатися Безулівською.

За деякими відомостями, до цього своєї назви вона не мала. Більшості жителів Дніпра ця вулиця відома як вулиця Мініна, в рамках декомунізації вона була перейменована на вулицю Менахем-Мендл Шнеєрсона.

Синагога була закрита у 1934 році. Пізніше її перетворили на звичайний житловий будинок.

Сьогодні колишня синагога виглядає не найкращим чином. Фарба з фасаду стерлася, подекуди видно його руйнування. Колись один із мешканців верхнього поверху прилаштував собі балкон, але той розвалився, його не демонтували.

Інші мешканці зробили собі окремі входи та утеплили квартиру. Для зручності було закладено кілька вікон на другому поверсі та прибудовано веранда з великими сходами.

Про те, що тут колись була синагога, нагадує пам’ятна табличка.

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