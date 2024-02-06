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  • Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

Сьогодні 15:29
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У Дніпрі збереглося кілька старовинних синагог. Більшість з них, побудовані більше століття тому, були відреставровані і там проводяться служби. Але також у Дніпрі є низка молельних будинків, де нічого не проводяться, а зали та класи перетворені на кімнати у квартирах.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

Журналісти dnepr.infо побували на вулиці Шнеєрсона, де знаходиться старовинна синагога, перетворена на житловий будинок.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

У другій половині ХІХ століття в Катеринославі неподалік місця, де сьогодні проходить проспект Поля була Безулівська слобода. Населяли її переважно торговці із Сінного базару, що знаходився поруч. У 1880-х роках у слободі було зведено невелику будівлю, що об’єднала у собі молитовну школу та молитовний будинок. Він називався «Безулівська синагога». Трохи пізніше, у 1898 році було затверджено проект нової будівлі, а у 1900 році стару будівлю було знесено, а на її місці було зведено нову двоповерхову будівлю – синагогу «Гар га-Негев», що означає «Гора Негев». У тому ж році вулиця, на якій знаходилася синагога, стала називатися Безулівською.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

За деякими відомостями, до цього своєї назви вона не мала. Більшості жителів Дніпра ця вулиця відома як вулиця Мініна, в рамках декомунізації вона була перейменована на вулицю Менахем-Мендл Шнеєрсона.

Синагога була закрита у 1934 році. Пізніше її перетворили на звичайний житловий будинок.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

Сьогодні колишня синагога виглядає не найкращим чином. Фарба з фасаду стерлася, подекуди видно його руйнування. Колись один із мешканців верхнього поверху прилаштував собі балкон, але той розвалився, його не демонтували.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

Інші мешканці зробили собі окремі входи та утеплили квартиру. Для зручності було закладено кілька вікон на другому поверсі та прибудовано веранда з великими сходами.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

Про те, що тут колись була синагога, нагадує пам’ятна табличка.

Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає житловий будинок майже у центрі Дніпра, де колись була синагога (ФОТО)Русский

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