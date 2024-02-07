Как выглядела исчезнувшая гостиница в центре Днепра и что теперь на ее месте (ФОТО)

Более века назад в Днепре было очень много гостиниц – город развивался, сюда приезжали промышленники и инвесторы, желающие вложить деньги в сталь и руду либо открыть завод или магазин. Для иностранных гостей в городе работали самые современные на тот момент отели, в которых были телеграфы и центральное отопление.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре выглядела гостиница «Бристоль» — самая современная на момент своего открытия.

Трехэтажная гостиница «Бристоль» открылась в Екатеринославе в 1899 году. Отель размещался по соседству с гостиницей «Пальмира», находился на центральном проспекте, а участок, на котором находился «Бристоль» принадлежал Герцу Лурье.

Изначально в отеле было всего 34 номера, но проживание тут было не из дешевых. В гостинице был ресторан с кабинетами и бильярдной, а в номерах постояльцев было центральное отопление, водопровод, канализация, электричество и телефон. На дворе у гостиницы были собственные экипажи, которыми постояльцы могли пользоваться бесплатно, а горничные и официанты в гостинице знали несколько языков. Отель приносил хорошую прибыль своим владельцам, желающих остановиться в «Бристоле» было так много, что старое здание гостиницы не вмещало всех желающих. Поэтому в 1911 году гостиница закрылась на ремонт. За год она была достроена и к 1912 году тут уже было 140 номеров, а к остальным удобствам добавился еще и пункт приема почты и телеграмм, была открыта касса по продаже железнодорожных билетов. Конные экипажи сменились автомобилями.

В 1917 году гостиницу переоборудовали в госпиталь. В 1920 году «Бристоль» был переименован в «Спартак» там разместились квартиры чиновников и различные государственные учреждения.

Отель практически не принимал постояльцев. Снова заселиться обычные люди смогли сюда в 1926 году. Тут снова сделали ремонт и изменили планировку номеров – ничего не достраивая, а просто ликвидируя апартаменты и номера на несколько комнат. Плюс ко всему, к середине 1920-х годов «Бристоль» соединили со стоящей рядом гостиницей «Пальмира» и таким образом количество номеров было увеличено до 240.

Вторую мировую войну «Бристоль» не пережил. В здание попал снаряд, и оно горело несколько дней. После освобождения Днепра на месте отеля построили жилой дом.

фото: музей Истории Днепра

Читайте также:

Українська Русский

Автор: