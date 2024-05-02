Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем

В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за пьяное вождение.

На днях на Запорожском шоссе остановили мужчину, ехавшего на скутере Honda Dio без номерного знака. Во время общения с ним патрульные выяснили, что водитель уже в третий раз за год нарушает правила движения.

Также патрульные заподозрили, что скутерист может находиться в состоянии наркотического опьянения. 30-летний водитель пройти медосмотр в больнице отказался. Против мужчины составили протокол за управление в состоянии опьянения, а также постановление по ч. 4 ст.126 – управление транспортным средством лицом, лишенным права управления КУоАП.

Кроме того, водитель заметно нервничал во время общения, поэтому полицейские провели поверхностную проверку транспортного средства и обнаружили слип-пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. На место происшествия инспекторы вызвали следователей.

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