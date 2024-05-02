Скутерист з Дніпра втретє за рік попався патрульним п’яним за кермом

У Дніпрі чоловіка втретє за рік зупиняють патрульні за п'яне водіння.

Днями на Запорізькому шосе зупинили чоловіка, який їхав на скутері Honda Dio без номерного знаку. Під час спілкування виявилося, що водій вже втретє за рік порушує правила руху.

Також патрульні запідозрили, що скутерист може бути у стані наркотичного сп’яніння. 30-річний водій пройти медогляд в лікарні відмовився. Проти керманича склали протокол за керування у стані сп’яніння, а також постанову за ч. 4 ст.126 – керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування КУпАП.

Крім цього, оскільки водій помітно нервував під час спілкування, поліцейські провели поверхневу перевірку транспортного засобу і виявили сліп-пакет із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події інспектори викликали слідчих.

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