Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Скутерист з Дніпра втретє за рік попався патрульним п’яним за кермом

Сьогодні 14:12
просмотров

У Дніпрі чоловіка втретє за рік зупиняють патрульні за п'яне водіння.

Новости Днепра про Скутерист з Дніпра втретє за рік попався патрульним п'яним за кермом

Днями на Запорізькому шосе зупинили чоловіка, який їхав на скутері Honda Dio без номерного знаку. Під час спілкування виявилося, що водій вже втретє за рік порушує правила руху. 

Також патрульні запідозрили, що скутерист може бути у стані наркотичного сп’яніння. 30-річний водій пройти медогляд в лікарні відмовився. Проти керманича склали протокол за керування у стані сп’яніння, а також постанову за ч. 4 ст.126 – керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування КУпАП.

Крім цього, оскільки водій помітно нервував під час спілкування, поліцейські провели поверхневу перевірку транспортного засобу і виявили сліп-пакет із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події інспектори викликали слідчих.
 

Новости Днепра про Скутерист з Дніпра втретє за рік попався патрульним п'яним за кермом

Читайте також:

Новости Днепра про Скутерист з Дніпра втретє за рік попався патрульним п'яним за кермомУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі водій маршрутки №106 намагався «викурити» пасажирів (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    У Дніпрі водій маршрутки №106 намагався «викурити» пасажирів (ВІДЕО)

    Буває і таке.

    У Дніпрі уніфікують пам’ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:29
    У Дніпрі уніфікують пам’ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

    У Дніпрі планують затвердити єдиний дизайн пам'ятників.

    Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”

    З 2019 року ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна…

    У Дніпрі помітили нетверезого чоловіка, який самотужки малював розмітку “зебри” на дорозі (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:25
    У Дніпрі помітили нетверезого чоловіка, який самотужки малював розмітку “зебри” на дорозі (ВІДЕО)

    На Парусі чоловік намагався намалювати на дорозі "зебру".

    Наверх