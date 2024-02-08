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  • Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)

Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)

Сегодня 12:35
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При заложении города его планировали сделать промышленным центром. Первым большим предприятием в тогдашнем Днепре стала суконная фабрика. Планировалось, что в городе будет основано 8 фабрик: суконная, часовая, позументная, шелковая, чулочная, ленточная, бумажная и свечная, но обустроить смогли только две.

Новости Днепра про Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где находился и как выглядела одна из самых первых и самых старых фабрик города – суконная.

В начале 1800-х годов в Екатеринославе работала суконная фабрика. На ней трудилось почти половина населения города. Сама фабрика занимала довольно большую территорию – от парка Глобы до вокзала.

По числу рабочих и количеству продукции суконная фабрика превосходила остальные предприятия губернии, но в 1820-х годах на предприятии начался кризис, а в 1835 году фабрику закрыли. Со временем фабрику разграбили, а корпуса понемногу стали ветшать.

Новости Днепра про Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)

У фабрики было несколько корпусов, но большая часть из них была деревянными, каменными были только три и до наших дней уцелел только один. Этот каменный корпус был построен в 1825 году.  Здание было выстроено в стиле ампир, а его длина составляла около 100 метров. После закрытия фабрики в здании был провиантский магазин. Он же дал название целой улице – Провиантская. После Второй мировой войны в здании открылся хлебзавод.

«В детстве мы с ребятами со двора прибегали к заводу и просили хлебушек у пекарей. Нам давали буханочку горячего, вкусно пахнущего хлеба через решетку в окне. Какая была радость», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Исерсон.

Новости Днепра про Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)

В 1990-х годах завод был закрыт, но еще работал небольшой магазин где продавали пирожные и сладости.

В 2016 году было принято решение реконструировать помещение бывшей ткацкой фабрики и хлебного завода и превратить его в торговый центр.

фото: Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)Українська Новости Днепра про Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)Русский

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