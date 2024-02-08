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Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

Сьогодні 14:53
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У 1970-х роках Дніпро почав інтенсивно забудовуватися. На правому і лівому березі з'являлися нові житлові масиви, будувалася набережна. Будівництво нових мікрорайонів часто йшло не за планом: змінювалися назви, частину будинків так і не було зведено.

Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

Журналісти dnepr.info зібрали добірку цікавих фактів про житловий масив Сонячний у Дніпрі.

Перші мешканці на житловому масиві Сонячний отримали тут квартири в 1973 році. До цього на місці багатоповерхівок було поле та невелике селище з одноповерховими будинками.

Тут же було вперше у місті зведено чотири 16-ти поверхових будинки. Їхні фасади зробили жовтими. Таким чином, будинки ефектно виділялися на тлі всього лівого берега і на тлі своїх панельних 9-ти поверхових «побратимів». Передбачалося, що висоток буде вдвічі більше, але ще чотири будинки так і не було збудовано.

Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

Будинки будували дуже швидко. Коли будівельники переходили до укладання нового поверху на вже збудованому одразу прокладали комунікації. Будівництво йшло у три зміни, без вихідних.

Також на Сонячному було збудовано дитяче містечко «Зоряний». Серед звичайних гойдалок були дуже високі і широкі гірки для дітей, стояв космічний катер, де показували мультики.

Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

Фасад 16 поверхових будинків з початку здачі в експлуатацію постійно є «рекламною» площею. Спочатку на кожному будинку були літери «КПРС», що світилися навіть уночі, потім лампочки перегоріли. А наприкінці 1990-х років на даху кожного будинку з’явилися інші літери, які рекламували тодіщню  політичну партію, вони також підсвічувалися ночами. Нині стіну будинків прикрашають мурали.

Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

Спочатку мікрорайон хотіли назвати «Лазурний», але потім передумали. Назва «Сонячний» вибрали тому що територію, де йшло будівництво, постійно освітлювали сонячні промені і було дуже спекотно.

На місці, де сьогодні стоїть ТЦ «Вавілон», хотіли побудувати готель. Будівля мала бути висотною.

Неподалік мосту на житловому масиві є дикий пляж. На ньому досі можна побачити елементи благоустрою – лавочки, дитячі гойдалки. Але він завжди був популярним серед мешканців масиву. Раніше пляж був значно більшим у розмірах, але згодом частина його заросла деревами і на початку 2000-х на його місці облаштували набережний та оглядовий майданчик.

Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

 

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Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-рекламаУкраїнська Новости Днепра про Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-рекламаРусский

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