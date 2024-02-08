Цікаві факти про Сонячний у Дніпрі: мікрорайон Лазурний, перші міські 16-ти поверхи та фасади-реклама

У 1970-х роках Дніпро почав інтенсивно забудовуватися. На правому і лівому березі з'являлися нові житлові масиви, будувалася набережна. Будівництво нових мікрорайонів часто йшло не за планом: змінювалися назви, частину будинків так і не було зведено.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку цікавих фактів про житловий масив Сонячний у Дніпрі.

Перші мешканці на житловому масиві Сонячний отримали тут квартири в 1973 році. До цього на місці багатоповерхівок було поле та невелике селище з одноповерховими будинками.

Тут же було вперше у місті зведено чотири 16-ти поверхових будинки. Їхні фасади зробили жовтими. Таким чином, будинки ефектно виділялися на тлі всього лівого берега і на тлі своїх панельних 9-ти поверхових «побратимів». Передбачалося, що висоток буде вдвічі більше, але ще чотири будинки так і не було збудовано.

Будинки будували дуже швидко. Коли будівельники переходили до укладання нового поверху на вже збудованому одразу прокладали комунікації. Будівництво йшло у три зміни, без вихідних.

Також на Сонячному було збудовано дитяче містечко «Зоряний». Серед звичайних гойдалок були дуже високі і широкі гірки для дітей, стояв космічний катер, де показували мультики.

Фасад 16 поверхових будинків з початку здачі в експлуатацію постійно є «рекламною» площею. Спочатку на кожному будинку були літери «КПРС», що світилися навіть уночі, потім лампочки перегоріли. А наприкінці 1990-х років на даху кожного будинку з’явилися інші літери, які рекламували тодіщню політичну партію, вони також підсвічувалися ночами. Нині стіну будинків прикрашають мурали.

Спочатку мікрорайон хотіли назвати «Лазурний», але потім передумали. Назва «Сонячний» вибрали тому що територію, де йшло будівництво, постійно освітлювали сонячні промені і було дуже спекотно.

На місці, де сьогодні стоїть ТЦ «Вавілон», хотіли побудувати готель. Будівля мала бути висотною.

Неподалік мосту на житловому масиві є дикий пляж. На ньому досі можна побачити елементи благоустрою – лавочки, дитячі гойдалки. Але він завжди був популярним серед мешканців масиву. Раніше пляж був значно більшим у розмірах, але згодом частина його заросла деревами і на початку 2000-х на його місці облаштували набережний та оглядовий майданчик.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: