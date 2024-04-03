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Чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травня

Сьогодні 20:53
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Нині говорити по підвищення тарифів не варто.

Новости Днепра про Чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травня

Тарифи можуть підвищити, але наразі немає ні дати, ні орієнтовної ціни.

На сьогодні через нестабільну ситуацію неможливо чітко говорити про зміну тарифу на електроенергію для населення. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк, передає Інтерфакс-Україна.
 

Будуть або зміни, або продовження (дії ПСО на електрику для населення). Але ситуація змінюється кожен день. Зараз неможливо сказати, – сказав Тарасюк.

Ціни можуть підвищити, якщо чинну систему, коли тарифи для населення компенсують коштом прибутків НАЕК “Енергоатом” і ПрАТ “Укргідроенерго”, змінять. Її можуть переглянути з 1 травня. 

Проте нині говорити про тарифи чи дату їхнього підвищення рано. Тарасюк каже, що кожного дня ситуація змінюється. Спочатку треба підрахувати збитки та дослідити наскільки постраждали постачальники електрики після останніх обстрілів.

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Новости Днепра про Чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травняУкраїнська Новости Днепра про Чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травняРусский

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