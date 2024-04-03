Чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травня

Нині говорити по підвищення тарифів не варто.

Тарифи можуть підвищити, але наразі немає ні дати, ні орієнтовної ціни.

Будуть або зміни, або продовження (дії ПСО на електрику для населення). Але ситуація змінюється кожен день. Зараз неможливо сказати, – сказав Тарасюк.

Ціни можуть підвищити, якщо чинну систему, коли тарифи для населення компенсують коштом прибутків НАЕК “Енергоатом” і ПрАТ “Укргідроенерго”, змінять. Її можуть переглянути з 1 травня.

Проте нині говорити про тарифи чи дату їхнього підвищення рано. Тарасюк каже, що кожного дня ситуація змінюється. Спочатку треба підрахувати збитки та дослідити наскільки постраждали постачальники електрики після останніх обстрілів.