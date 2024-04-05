Вже не 500 тисяч людей: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м’якшою

Мобілізація може стати "м'якшою".

І тепер цифра у 500 тисяч нових мобілізованих, які потрібні Силам оборони – не актуальна.

Прем’єр каже, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів аудит Сил оборони й розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.

Армія наразі не потребує ще 500 тисяч людей, таку інформацію озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі “ Esimeses stuudios “.

Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м’якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців, – додав прем’єр.

Шмигаль каже, що і він, і президент стежать за ходом мобілізації.

За словами прем’єра, наразі в армії вже є нові бригади, які укомплектовані людьми. Очікується обладнання, військова техніка, а також боєприпаси від союзників.

Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані – і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць, – додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив, скільки людей треба мобілізувати найближчим часом. Тоді, з посиланням на військових, Зеленський сказав, що армії треба ще 500 тисяч людей, для проведення ротації та заміни виснажених підрозділів новими призовниками.