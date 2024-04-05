Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вже не 500 тисяч людей: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м’якшою

Сьогодні 15:53
просмотров

Мобілізація може стати "м'якшою".

Новости Днепра про Вже не 500 тисяч людей: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м'якшою

Армія наразі не потребує ще 500 тисяч людей, таку інформацію озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі “Esimeses stuudios“.

Прем’єр каже, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів аудит Сил оборони й розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.

І тепер цифра у 500 тисяч нових мобілізованих, які потрібні Силам оборони – не актуальна. 

Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м’якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців, – додав прем’єр.

Шмигаль каже, що і він, і президент стежать за ходом мобілізації. 

За словами прем’єра, наразі в армії вже є нові бригади, які укомплектовані людьми. Очікується обладнання, військова техніка, а також боєприпаси від союзників.

Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані – і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць, – додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив, скільки людей треба мобілізувати найближчим часом. Тоді, з посиланням на військових, Зеленський сказав, що армії треба ще 500 тисяч людей, для проведення ротації та заміни виснажених підрозділів новими призовниками. 

Читайте також:

Новости Днепра про Вже не 500 тисяч людей: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м'якшоюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мобілізація з 18 років? Міноборони роз’яснило основні положення мобілізаційного закону
    Новини Дніпра
    27.03.2024 20:10
    Мобілізація з 18 років? Міноборони роз’яснило основні положення мобілізаційного закону

    Триває мобілізація в Україні на сьогодні, і Міністерство оборони опублікувало…

    В Україні змінять правила вручення повісток: внесено правки в законопроєкт
    новини України
    21.03.2024 10:30
    В Україні змінять правила вручення повісток: внесено правки в законопроєкт

    В Україні працівники ТЦК будуть зобов'язані показувати посвідчення та повідомляти…

    Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон
    Новини Дніпра
    18.03.2024 18:02
    Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

    У Дніпрі викрили юриста, який одружував "ухилянтів".

    Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК
    новини України
    11.03.2024 13:55
    Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК

    Київський охоронець сповіщав мешканців ЖК про те, що на території…

    Наверх