Энергетики сообщили, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Заряжайте все!

Сегодня, 25 апреля, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Строителей: 3, 5, 7-А, 11;

ул. Энергетическая: 1-6, 15;

ул. Матросская: 39, 41;

ул. Новокрымская: 43-53 (нечетные);

пер. Архитектурный: 1-8;

просп. Богдана Хмельницкого: 38-А, 40-48 (четные), 146-К;

ул. Национальной Гвардии: 9, 11, 13.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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