Энергетики сообщили, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 25 апреля, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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