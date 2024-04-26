В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса

Сегодня, 26 апреля, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Об этом сообщили в городском совете.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Ранее мы писали, где в Днепре в мае будут выключать газ.
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