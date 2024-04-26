В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса

Важная информация!

Сегодня, 26 апреля, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57-А, 59, 66;

ул. Криворожская: 2, 10;

ул. Макарова: 2, 8, 10;

пер. Станкостроительный: 3, 6-Л;

ул. Строителей: 12, 14, 14А.

Об этом сообщили в городском совете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Ранее мы писали, где в Днепре в мае будут выключать газ.

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