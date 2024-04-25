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  • В Днепропетровской области ввели тотальный запрет на купание в реках и озерах

В Днепропетровской области ввели тотальный запрет на купание в реках и озерах

Сегодня 20:11
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Купаться в водоемах области нельзя.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели тотальный запрет на купание в реках и озерах

Госпродслужба напоминает гражданам о продлении запрета на массовый отдых на водных объектах в 7 областях Украины, в частности, Днепропетровской. Это регулируется решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 13 марта 2024 года.

Днепропетровская региональная комиссия передала власть органам местного самоуправления по использованию водных объектов области. Решение о запрещении посещения мест массового отдыха на воде принадлежит им.

Заметим, что ранее в Днепре на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили запрет купания на пляжах города. Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета поставит соответствующие таблички и информационные щиты для уведомления населения.

В то же время ГУ «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» будет проводить лабораторный контроль качества питьевой воды, воды водоемов и песка в местах массового отдыха населения. А в Днепре все равно уберут пляжи, чтобы люди, которые хотят прийти поплавать, могли сделать это безопасно.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели тотальный запрет на купание в реках и озерахУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области ввели тотальный запрет на купание в реках и озерахРусский

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