В Кривом Роге девочка выпрыгнула из квартиры, охваченной огнем, чтобы спастись

В Кривом Роге ребенок выпрыгнул из окна 4-го этажа, чтобы спастись от огня.

В Кривом Роге произошел пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажки. До приезда спасателей «скорая» забрала в больницу 9-летнюю девочку. Соседи говорят, что ребенок, чтобы спастись, выпрыгнул из окна помещения охваченного огнем.

Внизу школьницу ловили люди, которые натянули одеяло, чтобы смягчить падение. Девочка осталась жива, но предварительно известно, что у нее есть ушибы и травмы, сообщает местное издание «Свої«.

В квартире сгорели домашние вещи, площадь пожара составила 15 кв. Причину выясняют.

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