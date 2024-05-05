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Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 5 мая: 

  • О хорошем урожае свидетельствовал первый гром в этот день.
  • Погода холодная и дождливая — меда будет мало.
  • Молния в этот день обещает ясную погоду.

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