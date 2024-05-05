Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов. В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook. Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска…

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