Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 5 мая:
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Хорошего дня, друзья!
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