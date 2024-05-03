Жители Кривого Рога разработали мошенническую схему и похищали средства граждан через онлайн-банкинг

Теперь трех участников организованной группы будут судить!

По данным следствия, трое жителей Кривого Рога разработали мошенническую схему для завладения средствами граждан.

Обвиняемые с помощью программного обеспечения незаконно получали доступ к клиентским базам банковских учреждений. Используя персональные данные граждан, они делали дубликаты SIM-карт, что предоставляло беспрепятственный доступ к онлайн-банкингу потерпевших. В дальнейшем участники группы выводили деньги на подконтрольные счета, а также оформляли финансовые кредиты.

В результате таких противоправных действий потерпевшим нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Во время обысков по местам жительства обвиняемых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, наличные.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы по фактам нарушения неприкосновенности частной жизни, кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 182, ч. 5 ст. 185, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

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