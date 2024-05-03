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  • Против жительницы Днепропетровщины возбудили дело за психологическое насилие над сожителем

Против жительницы Днепропетровщины возбудили дело за психологическое насилие над сожителем

Сегодня 11:19
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Жительницу Днепропетровщины обвиняют в психологическом насилии над сожителем.

Новости Днепра про Против жительницы Днепропетровщины возбудили дело за психологическое насилие над сожителем

В Синельниковском районе женщине, издевавшейся над своим гражданским мужем, объявили о подозрении в домашнем насилии. Ей грозит тюремное заключение.

Как сообщают в полиции, 46-летняя жительница села Троицкое постоянно психологически издевалась над гражданским мужем. Однажды женщину привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Впрочем, через некоторое время мужчина снова пожаловался на насилие со стороны сожительницы.

Правоохранители выяснили, что женщина, находясь в состоянии опьянения, издевалась над мужчиной. Злоумышленнице вручили подозрение по ст. 126-1 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы до двух лет.

Напомним, ранее в Каменском задержали троих мужчин, которые издевались над своими пожилыми родственниками.

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