Против жительницы Днепропетровщины возбудили дело за психологическое насилие над сожителем

В Синельниковском районе женщине, издевавшейся над своим гражданским мужем, объявили о подозрении в домашнем насилии. Ей грозит тюремное заключение.
Как сообщают в полиции, 46-летняя жительница села Троицкое постоянно психологически издевалась над гражданским мужем. Однажды женщину привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Впрочем, через некоторое время мужчина снова пожаловался на насилие со стороны сожительницы.
Правоохранители выяснили, что женщина, находясь в состоянии опьянения, издевалась над мужчиной. Злоумышленнице вручили подозрение по ст. 126-1 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы до двух лет.
Напомним, ранее в Каменском задержали троих мужчин, которые издевались над своими пожилыми родственниками.
Читайте також:
Автор:
Домашних тиранов будут судить в Каменском.
В Желтых Водах в Днепропетровской области повысили цену проезда в…
Важна любая информация!
Мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами…
Один из неизменных символов Днепра – зеленая аллея по всему проспекту Яворницкого. Задуманная вместе с проспектом в 1790-х годах она практически не изменилась с того времени. Несколько частей аллеи были ликвидированы в процессе строительства города в середине прошлого века. Длина…
Садоводов предупредили о появлении вредителя, который может испортить будущий урожай.
Пицца стала популярной благодаря простоте приготовления и сытости. А ее вкус так нравится детям. Поэтому, если вы хотите побаловать своего ребенка, то доставка пиццы станет идеальным выбором, ведь не придется тратить много времени на кухне.
Туриста с Днепра с горы спускали спасатели.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре перед Пасхой снизились цены на яйца.
Киев-Днепр – один из самых популярных маршрутов в Украине.
В Днепровском районе произошло возгорание подстилки хвойного леса.
Двое мужчин угнали авто, которое им оставили на ремонт.
Домашних тиранов будут судить в Каменском.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!