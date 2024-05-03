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  • С 23 апреля перестал выходить на связь: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину

С 23 апреля перестал выходить на связь: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину

Сегодня 12:41
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Важна любая информация!

Новости Днепра про С 23 апреля перестал выходить на связь: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину

Правоохранители Павлограда разыскивают 40-летнего Андрея Павлухина.

С 23 апреля мужчина перестал выходить на связь, сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Павлоградский районный отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черная обувь.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Андрея Павлухина, просим сообщить по телефонам: 066 345 58 97, 102.

Напомним, ранее мы писали, что спасатели спускали с Говерлы травмированного туриста из Днепра.

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Новости Днепра про С 23 апреля перестал выходить на связь: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про С 23 апреля перестал выходить на связь: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчинуРусский

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