С 23 апреля перестал выходить на связь: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину

Напомним, ранее мы писали, что спасатели спускали с Говерлы травмированного туриста из Днепра.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Андрея Павлухина, просим сообщить по телефонам: 066 345 58 97, 102.

Об этом сообщает Павлоградский районный отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

С 23 апреля мужчина перестал выходить на связь, сейчас его местонахождение неизвестно.

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