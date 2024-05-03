Спасатели спускали с Говерлы травмированного туриста из Днепра

Туриста с Днепра с горы спускали спасатели.

Помощь закарпатских спасателей понадобилась туристу из Днепра, который травмировался во время спуска из Говерлы.

Это произошло 2 мая, сообщает ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Брат травмированного мужчины, с которым тот спускался с горы, позвонил по телефону спасателям и попросил о помощи. Его родственник травмировал ногу во время путешествия, поэтому самостоятельно ходить больше не мог.

К счастью связь с путешественником поддерживалась все время, что позволило спасателям установить координаты места нахождения.

Добравшись до травмированного 31-летнего жителя Днепра, горные спасатели Верховинщины предоставили медицинскую помощь и сопровождали его в НСБ «Заросляк», где передали медикам.

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