88-летний дедушка пешком вышел из оккупации, чтобы не брать паспорт РФ: его эвакуировали в Днепр

Пенсионер пешком выходил из оккупированного города, чтобы его не заставили получить российское гражданство.

Историю, растрогавшую украинцев, рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

88-летний Иван Яковлевич с одним рюкзаком вышел из оккупированного Очеретиного, где россияне забрали у него все документы, кроме пенсионного. Взамен они хотели дать мужчине паспорт РФ. Однако дедушка этого не хотел, потому решил покинуть родной дом, отказавшись от гражданства страны-агрессорки.

Он самостоятельно добрался до подконтрольной Украине территории, где его встретили волонтеры и эвакуировали в безопасное место. Дорога была непростая, Иван Яковлевич попал под обстрел, но после нескольких часов в укрытии его забрали с собой неравнодушные благодетели.

Благодаря сотрудничеству с организацией «Восток-SOS», вопрос эвакуации дедушки оперативно решили. Сейчас Иван Яковлевич в шелтере в Днепре. Затем пенсионера поселят в одном из учреждений социальной защиты населения.

Поступок дедушки растрогал многих. Поступок Ивана Яковлевича называют смелым выражением гражданской позиции и любви к Родине.

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