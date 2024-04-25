88-летний дедушка пешком вышел из оккупации, чтобы не брать паспорт РФ: его эвакуировали в Днепр

Историю, растрогавшую украинцев, рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
88-летний Иван Яковлевич с одним рюкзаком вышел из оккупированного Очеретиного, где россияне забрали у него все документы, кроме пенсионного. Взамен они хотели дать мужчине паспорт РФ. Однако дедушка этого не хотел, потому решил покинуть родной дом, отказавшись от гражданства страны-агрессорки.
Он самостоятельно добрался до подконтрольной Украине территории, где его встретили волонтеры и эвакуировали в безопасное место. Дорога была непростая, Иван Яковлевич попал под обстрел, но после нескольких часов в укрытии его забрали с собой неравнодушные благодетели.
Благодаря сотрудничеству с организацией «Восток-SOS», вопрос эвакуации дедушки оперативно решили. Сейчас Иван Яковлевич в шелтере в Днепре. Затем пенсионера поселят в одном из учреждений социальной защиты населения.
Поступок дедушки растрогал многих. Поступок Ивана Яковлевича называют смелым выражением гражданской позиции и любви к Родине.
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