Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині ввели тотальну заборону на купання у річках та озерах

На Дніпропетровщині ввели тотальну заборону на купання у річках та озерах

Сьогодні 20:11
просмотров

Купатися у водоймах області не можна.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ввели тотальну заборону на купання у річках та озерах

Держпродспоживслужба нагадує громадянам про продовження заборони на масовий відпочинок на водних об’єктах у 7 областях України, зокрема, Дніпропетровської. Це регулюється рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 березня 2024 року.

Дніпропетровська регіональна комісія передала владу органам місцевого самоврядування щодо використання водних об’єктів області. Рішення про заборону відвідування місць масового відпочинку на воді належить їм.

Зауважимо, що раніше в Дніпрі на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановили заборону купання на пляжах міста. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради поставить відповідні таблички та інформаційні щити для повідомлення населення.

Водночас ДУ “Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” буде проводити лабораторний контроль якості питної води, води водойм та піску у місцях масового відпочинку населення. А у Дніпрі все одно приберуть пляжі, аби люди, які все ж хочуть прийти поплавати, могли зробити це безпечно. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ввели тотальну заборону на купання у річках та озерахУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову райсуду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:27
    На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову райсуду

    Голову райсуду та посередника викрили на хабарі на Дніпропетровщині

    У Дніпрі раптово відключили воду: де саме та причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    У Дніпрі раптово відключили воду: де саме та причина

    Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

    У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:43
    У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

    У Кривому Розі дитина вистрибнула з вікна 4-го поверху, аби…

    У Криворізькому районі пролунав вибух: коментар ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:05
    У Криворізькому районі пролунав вибух: коментар ОВА

    То робота ППО!

    Наверх