На Дніпропетровщині ввели тотальну заборону на купання у річках та озерах

Купатися у водоймах області не можна.

Держпродспоживслужба нагадує громадянам про продовження заборони на масовий відпочинок на водних об’єктах у 7 областях України, зокрема, Дніпропетровської. Це регулюється рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 березня 2024 року.

Дніпропетровська регіональна комісія передала владу органам місцевого самоврядування щодо використання водних об’єктів області. Рішення про заборону відвідування місць масового відпочинку на воді належить їм.

Зауважимо, що раніше в Дніпрі на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановили заборону купання на пляжах міста. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради поставить відповідні таблички та інформаційні щити для повідомлення населення.

Водночас ДУ “Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” буде проводити лабораторний контроль якості питної води, води водойм та піску у місцях масового відпочинку населення. А у Дніпрі все одно приберуть пляжі, аби люди, які все ж хочуть прийти поплавати, могли зробити це безпечно.

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