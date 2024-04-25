В Днепре скоро появятся трамваи из Германии

В Днепр уже направляются немецкие трамваи.

Немецкие трамваи, передачу которых анонсировали зимой, уже на следующей неделе приедут в Днепр. Это всем прекрасно известные трамваи марки Татра-4М, которые после определенного срока службы в Лейпциге отремонтировали, и они прослужат еще не один год.

Об этом в тематическом Facebook-сообществе Днепровский трамвай сообщил Дмитрий Новиков:

«24.04.2024 в Лейпциге загружена очередная партия Tatra T4D-M1 для Днепра. Ждем следующей недели прибытие и разгрузку в ДЕПО-4, — написал Дмитрий.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепр закупит 26 трамваев по «символической» цене. Они не новые, но отремонтированы и «на ходу». Цена за более двух десятков б/у вагонов — 31 тысяча 200 евро, то есть стоимость одного составляет 1200 евро.

Эти трамваи хорошо знакомы днепрянам и похожие вагоны давно курсируют по улицам Днепра.

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