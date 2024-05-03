В Кривом Роге спасли собачку, которую накануне замуровали под землю коммунальщики

Беспризорного щенка, поселившегося в траншее теплотрассы, коммунальщики буквально замуровали заживо. Уличную собачку удалось спасти местным волонтерам.
Недавно работники «Теплосети» приступили к плановым ремонтам теплотрассы. После того как они разрыли яму в Металлургическом районе Кривого Рога, там поселилась собачка. Местные жители опасались, что рабочие зароют собачку под землю, когда будут засыпать трубы землей. Так и вышло.
Мастер «Теплосети» объяснил людям, что во время работ собаки не видели. Посоветовал поискать животное в колодцах у дома, потому что теплотрасса ведет туда. В одном из них и нашли щенка.
Девочку выманили едой и передали на передержку.
Теперь собачку, которую удалось спасти, зовут Найда
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