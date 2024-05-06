Адреса отключений:
6 мая:
•ул. Галины Мазепы, 75;
•ул. Криворожская, 14А;
•ул. Национальной Гвардии, 17.
7 мая:
•ул. Князя Ярослава Мудрого, 29;
•ул. Каруны, 121.
8 мая:
•пр. Науки, 5;
•ул. Каруны, 113;
•ул. Независимости, 14.
9 мая:
•ул. Мичурина, 4;
•ул. Кременая, 15.
Обратите внимание! Согласно требованиям пункта 7.17 Правил безопасности систем газоснабжения, после окончания регламентных работ потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в каждое помещение для внешнего осмотра газового оборудования и объектов систем газоснабжения. Без контрольной опрессовки пуск газа в газопровод не допускается.
Полный график отключений смотрите здесь.
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