Отключение газа в Днепре с 6 по 9 мая: адреса

По информации от Днепровского филиала "Газсети", в период с 6 по 9 мая в Днепровском районе и Днепре на газпроводе будут проводиться ремонтные работы.

Адреса отключений:

6 мая:

•ул. Галины Мазепы, 75;

•ул. Криворожская, 14А;

•ул. Национальной Гвардии, 17.

7 мая:

•ул. Князя Ярослава Мудрого, 29;

•ул. Каруны, 121.

8 мая:

•пр. Науки, 5;

•ул. Каруны, 113;

•ул. Независимости, 14.

9 мая:

•ул. Мичурина, 4;

•ул. Кременая, 15.



Обратите внимание! Согласно требованиям пункта 7.17 Правил безопасности систем газоснабжения, после окончания регламентных работ потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в каждое помещение для внешнего осмотра газового оборудования и объектов систем газоснабжения. Без контрольной опрессовки пуск газа в газопровод не допускается.

Полный график отключений смотрите здесь.

Українська Русский