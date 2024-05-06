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Погода на 6 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 6 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 6 мая: 

  • Теплая погода – в конце месяца будет холодно.
  • Если на черемухе много цветов — к дождям летом.
  • Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.

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