Погода на 6 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 6 мая:
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Хорошего дня, друзья!
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