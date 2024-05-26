В Днепре легковушка врезалась в MAN дорожной службы: произошел взрыв, погиб оператор грузовика

Сегодня ночью в Днепре произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Информатор.

На Слобожанском проспекте легковушка врезалась в установку для ремонта дороги тягача MAN дорожной службы.

В результате столкновения произошла утечка топлива, а затем взрыв.

Около трех часов ночи на виадуке выполнялись дорожные работы. В этот момент со стороны центра ехал легковой автомобиль и врезался в MAN.

По предварительной информации, на месте ДТП погиб оператор дорожной машины. на место сразу Спасатели приехали сразу и потушили пожар за 20 минут.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.

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