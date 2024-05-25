Тепло, как летом: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, теплая погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 25 мая:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего весеннего дня, друзья!
Отличного дня, друзья!
В Кривом Роге на Днепропетровщине скончался директор Криворожского академического городского театра музыкально-пластических искусств "Академия движения".
В Днепре возле супермаркета произошел конфликт.
В Днепре анонсировали масштабные отключения газа.
Недавно улицы Днепра пополнились новыми художественными шедеврами, на этот раз возле Днепропетровского исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.
В Днепре снова будут выключать электричество, но не весь день.
К сожалению, это лимитированная коллекция.
В Днепре мужчина решил выпить алкоголь прямо посреди супермаркета и не оплачивать его.
Жители Днепра жалуются на водителя маршрутки, смотревшего видео за рулем.
За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и появляются здания, обустраиваются скверы, парки, зеленые зоны там, где их раньше не было. И наоборот, старые зеленые зоны изменились до неузнаваемости.
НБУ повысил официальный курс доллара.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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