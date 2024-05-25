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Тепло, как летом: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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Отличного дня, друзья!

Новости Днепра про Тепло, как летом: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, теплая погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков!  Утром температура воздуха +15°.  До обеда столбики термометра будут показывать до +25°.  Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 25 мая: 

  • Звезды 25 мая спрятались — будет небольшой дождь.
  • Луна на небе плохо видна — погода испортится.
  • Воробьи в песок зарываются — к сильному ветру.

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