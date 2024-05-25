Тепло, как летом: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, теплая погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки Недавно улицы Днепра пополнились новыми художественными шедеврами, на этот раз возле Днепропетровского исторического музея имени Дмитрия Яворницкого. 3 просмотров