Восточная красавица и гигантские рыбы: в центре Днепра заметили необычный фонтан

Это настоящая красота!

В Днепре, в одном из дворов на проспекте Яворницкого (К. Маркса) заметили круглой формы фонтан в виде чаши с невысокими бортами, украшенными фигурами рыб. По центру его, возвышается статуя девушки в национальном восточном костюме с кувшином в руке. Приятно, что кто-то так эстетически и функционально облагородил свой двор!

Фото опубликовано в фб-группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: