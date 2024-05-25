Восточная красавица и гигантские рыбы: в центре Днепра заметили необычный фонтан

В Днепре, в одном из дворов на проспекте Яворницкого (К. Маркса) заметили круглой формы фонтан в виде чаши с невысокими бортами, украшенными фигурами рыб. По центру его, возвышается статуя девушки в национальном восточном костюме с кувшином в руке. Приятно, что кто-то так эстетически и функционально облагородил свой двор!
Фото опубликовано в фб-группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».
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