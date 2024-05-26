Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя деблокировали, трое пострадавших в больнице

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате столкновения двух автомобилей вблизи города Марганец Никопольского района, тело мужчины зажато внутри легкового автомобиля.
Трагедия произошла вчера вечером.
По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ЗАЗ и Daewoo. До прибытия спасателей работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы трое пострадавших в лечебное учреждение, — говорится в сообщении спасателей.
Тело водителя удалось деблокировать с помощью спасательного оборудования.
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