Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя деблокировали, трое пострадавших в больнице

На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате столкновения двух автомобилей вблизи города Марганец Никопольского района, тело мужчины зажато внутри легкового автомобиля.

Трагедия произошла вчера вечером.

По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ЗАЗ и Daewoo. До прибытия спасателей работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы трое пострадавших в лечебное учреждение, — говорится в сообщении спасателей.