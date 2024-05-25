В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном районе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Водитель предоставил полицейским для досмотра свой двухколесный. Инспекторы выяснили, что номерной знак закреплен на мотоцикле, ему не принадлежит, говорится в сообщении правоохранителей.

Правоохранители проверили двухколесное транспортное средство по базам данных и обнаружили, что мотоцикл находится в розыске Интерполом.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Теперь делом будет заниматься следователь.

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