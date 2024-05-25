В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
Водитель предоставил полицейским для досмотра свой двухколесный. Инспекторы выяснили, что номерной знак закреплен на мотоцикле, ему не принадлежит, говорится в сообщении правоохранителей.
Правоохранители проверили двухколесное транспортное средство по базам данных и обнаружили, что мотоцикл находится в розыске Интерполом.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Теперь делом будет заниматься следователь.
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