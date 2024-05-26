Погода на 26 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, практически с самого утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Начиная с середины дня будет идти дождь, который к вечеру станет слабее. Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 26 мая:

Если днем тепло, то зима будет холодная.

Мало комаров – май пройдет без дождей.

Если много мошек, то это к урожаю грибов.

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