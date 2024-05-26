Погода на 26 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, практически с самого утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Начиная с середины дня будет идти дождь, который к вечеру станет слабее. Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 26 мая:
Читайте также:
Автор:
Отличного дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего весеннего дня, друзья!
Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном районе.
Враг сегодня снова обстреливал Никополь.
Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова.
В Никополе в результате вражеской атаки пострадали два человека.
В Днепре полиция задержала за грабеж ранее судимого местного жителя.
В Днепре реконструировали улицу Винниченко.
Это настоящая красота!
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико.
Житель Днепра ворвался в дом стариков, избил их и отобрал деньги, после чего убил соседа.
Полезная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!